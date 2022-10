Antonino Spinalbese: “Ginevra? Tra noi una bella emozione”/ “Spero di viverla anche fuori dal GF Vip”

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ‘dichiarazioni d’amore’ al Grande Fratello Vip

Ginevra Lamborghini è ufficialmente fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 per squalifica e chi ne è più scosso è sicuramente Antonino Spinalbese. Lo ammette lui stesso nel corso della diretta, rivelando che non sarà la stessa cosa questa avventura senza Ginevra. Lei, d’altronde, dallo studio ha per il gieffino solo parole di grande stima.

“Antonino era un altro pregiudizio, nel senso che credevo fosse il classico belloccio, un po’ superficialotto… – ha esordito Ginevra, spiegando poi che – Gliel’ho anche detto perché avevo guardato il suo profilo Instagram, ci sono cascata anch’io insomma. Invece giuro ho trovato il mio primo amico lì dentro, abbiamo legato sin da subito. C’era grande complicità, una cosa bella, una serena amicizia, pulita. Ci tengo a precisare che Antonino è un ragazzo estremamente rispettoso, pulito.”

Antonino Spinalbese: “Ginevra? Tra noi una bella emozione che spero continuerà”

“Siamo riusciti ad essere delicati.” ha replicato Antonino dal confessionale del GF Vip. Continuando: “Lei si fa prendere dal suo istinto spesso, in fin dei conti è proprio così come la vedi. Mi dispiace che dovrò vivere tutto questo periodo senza di lei”. Infine il gieffino ha aperto il suo cuore, dicendo di sperare che questa conoscenza vada avanti dopo il programma: “C’è una bellissima emozione quando siamo insieme che vorrei vivere anche quando siamo fuori. Spero che rimanga col sorriso che ha sempre avuto.”

