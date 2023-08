Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata?/ Chi è? Avvistato in barca con una donna misteriosa: le foto

Chi è la presunta nuova fidanzata di Antonino Spinalbese?

Nuovo amore per Antonino Spinalbese? È questa la domanda che nelle ultime ore sta facendo il giro del web dopo la diffusione di alcune foto che vedono l’ex gieffino in compagnia di una affascinante ragazza. L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che vedono Antonino Spinalbese in barca.

Antonino Spinalbese, auguri speciali alla figlia Luna Marì/ "Amare significa dare senza chiedere nulla"

Insieme all’ex gieffino c’è una ragazza misteriosa, molto bella, che sembra gli stia facendo un massaggio alle spalle. Dalle foto insomma traspare una certa intimità, che sembra dunque confermare che tra i due ci sia del tenero. Non è chiaro chi sia la ragazza avvistata con lui in barca a Portovenere; potrebbe tuttavia trattarsi di Anita, una donna toscana che nel 2014 ha vinto il titolo di Miss Garda e che è stata avvistata con Antonino alcuni giorni fa.

Spinalbese incontra le sue ex Helena Prestes e Ginevra Lamborghini alla serata di CHI/ "Ecco cos'è accaduto"

Antonino Spinalbese, da Belen Rodriguez a Helena Prestes fino alla nuova fiamma

Antonino Spinalbese è d’altronde spesso al centro del gossip per i suoi amori. Il pubblico lo ha conosciuto come compagno di Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia: Luna Marì. Prima di Belen, Antonino ha avuto un flirt con Helena Prestes, che successivamente spiegò perché non ebbe seguito: “Perché è finita? Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere”. Nella Casa del Grande Fratello Vip sembrava poi essere iniziata una frequentazione con Ginevra Lamborghini che però non ha avuto seguito una volta finito il reality.

Carolina Stramare spiega perchè ha rimosso la foto con Spinalbese/ "Non volevo alimentare i gossip"













© RIPRODUZIONE RISERVATA