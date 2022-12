Antonino Spinalbese lascia il GF Vip per operarsi?/ Come sta e quando dovrebbe abbandonare la Casa

Antonino Spinalbese quando abbandona il GF Vip per operarsi?

Antonino Spinalbese sarebbe in procinto di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 2022. Chiariamo subito: si tratterebbe di un’uscita temporanea causata da un problema di salute che il gieffino deve risolvere per poter tranquillamente continuare la sua avventura nella Casa. Spinalbese dovrebbe dunque uscire per alcuni giorni a causa di una cisti che da settimane lo tormenterebbe.

In più occasioni, come riporta Vanity Fair, Antonino avrebbe infatti lamentato dolori al coccige forti al punto tale da richiedere l’intervento della produzione che avrebbe dato poi l’ok per abbandonare momentaneamente il gioco e sottoporsi ad un’operazione. Ma quando?

Come sta Antonino Spinalbese e quando incontrerà Ginevra Lamborghini?

Sarebbe stato proprio Antonino Spinalbese a rivelare che sarebbe uscito quest’oggi, 12 dicembre, per sottoporsi poi all’intervento. Visto che oggi c’è la nuova diretta del Grande Fratello Vip, Antonino potrebbe lasciare la Casa subito dopo e tornare poi nel fine settimana o, direttamente, la settimana prossima.

D’altronde il pubblico è in trepida attesa del suo incontro con Ginevra Lamborghini che questa sera potrebbe tornare in Casa come ospite. A proposito del suo ritorno e dell’incontro con Antonino, Ginevra ha chiarito: “Io non entro per andare da Antonino, era una questione di conti e rapporti in sospeso in generale nella Casa con Antonella e Giaele. Sto seguendo il Grande Fratello da spettatrice e ho notato che è tornato l’Antonino di un tempo. Non deve allontanarsi dalle donne della Casa. Io non ho nulla contro Oriana, zero, non vado con l’ascia di guerra. Mi piace come sta tornando a vivere la casa in generale, è molto meno dentro a delle dinamiche che lo vedono sempre in mezzo a diatribe. Quando ha detto che voleva uscire per me? Lui è un piccolo cretinetto, lo conosciamo bene”.

