Antonino Spinalbese: “Nikita? Bugiarda! Lo dice anche la madre”/ Poi lancia il sospetto sugli autori del GF

Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, alta tensione al GF Vip: nuove accuse reciproche

È sempre più forte la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. L’episodio dello sputo di Elenoire Ferruzzi – che è costato a quest’ultima l’eliminazione – ha inasprito anche i rapporti, già quasi inesistenti, tra Nikita e Antonino. La Pelizon ha infatti accusato quest’ultimo di essere colpevole di quel gesto quasi quanto Elenoire: “Se una persona sputa quando passo e tu sorridi, ok non parli di me però vuol dire che pensi quelle cose anche tu.”, ha ammesso la gieffina in confessionale.

Antonino Spinalbese d’altronde ricambia questa antipatia e, chiacchierando con Giaele De Donà in giardino, commenta le frecciatine che Nikita ha ricevuto da sua madre, e che sono state mostrate in diretta da Signorini, usandole per confermare la sua visione su di lei.

“Per me lei è una bugiarda e una stratega.” tuona Spinalbese su Nikita. E continua: “Ma rimane per me la cosa. Io non le faccio nessuna guerra a Nikita. Io sono fatto così. Se una persona non mi piace non ci sto vicino. Non voglio stuzzicarla o metterla in difficoltà. Invece Nikita non vede l’ora di mettermi in difficoltà. Stasera ci ha pensato sua madre a metterla in difficoltà e a farle fare una figura di me**a“. Le parole della madre infatti in qualche modo confermerebbero la sua opinione su Nikita: “Lo ha detto la madre che è una bugiarda, non un’amica, la madre!” ha sottolineato.

Lo stesso Antonino ha ribadito di aver riso allo spunto di Elenoire per la spontaneità del gesto e di non aver inteso fosse rivolto a Nikita. Anzi, ha quasi ipotizzato che la produzione potesse aver costruito una clip ad hoc per incriminare lui ed Elenoire, cosa alla quale si è fermamente opposta Patrizia Rossetti: “No, no Tonino fidati si vedeva benissimo: lei guardava la porta mentre usciva Nikita e ha fatto lo sputo.”

