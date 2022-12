Antonino Spinalbese: “Oriana? C’è attrazione ma non voglio illuderla”/ “Vorrei essere io quello rifiutato”

Antonino Spinalbese combattuto su Oriana Marzoli: c’è attrazione ma…

Piccoli riavvicinamenti quelli tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip che vengono però accolti in modo differente dai due. È chiaro ormai che la venezuelana sia ancora molto presa da Antonino, al punto che non disdegnerebbe che quella iniziale conoscenza divenisse una storia a tutti gli effetti. D’altra parte Spinalbese non vuole impegnarsi, sentendo per lei soltanto un’attrazione fisica.

Un’ammissione che Antonino ha fatto dopo che sulla Casa del GF Vip è volato un aereo con un messaggio inviato proprio dai fan della coppia, che recitava: “A. O. Che siano rose”. Un gesto che ha entusiasmato Oriana, felicissima, e ha invece quasi allarmato Antonino, che ha tenuto a precisare che queste rose con la Marzoli non sono ancora fiorite.

Antonino Spinalbese: “Oriana? Vorrei essere io quello rifiutato”

“Mi fa molto felice sapere che quello che ho vissuto io con lui si è visto e che l’hanno vissuto tutti come l’ho vissuto io, che non mi stavo facendo dei film. – ha ammesso Oriana, come riportato da Comingsoon; aggiungendo poi – Ieri mi aveva detto: ‘io non ce la faccio a resistere con te perché mi piaci troppo esteticamente’. Mi piacerebbe allontanarmi, ma lo vedo tutti i giorni. Proverò a farlo, per me”.

Diverse le esternazioni di Antonino, che ha dichiarato: “Non so se saranno rose, adesso non lo sono. Siccome non voglio far stare male l’altra parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla star male. Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie.” Ha però infine ammesso: “Poi, comunque, vedendola qui tutto il giorno…C’è sicuramente un attrazione fisica, ma anche una sorta di dispiacere nel vederla che roncola, che mi osserva, che mi guarda…”

