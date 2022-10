Antonino Spinalbese provoca Edoardo al GF Vip/ “Antonella? Mi farò fare da lei tanti di quei massaggi…”

Antonino Spinalbese, lite con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: “Un senza palle!”

Lo scontro tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è proseguito anche dopo la diretta in onda ieri su Canale 5. Finiti faccia a faccia nella stanza delle nomination palesi, Edoardo ha votato proprio Antonino, accusandolo di essere sempre un po’ sulle sue, quasi con fare ‘snob’. “Fa troppo il precisino, non mi convince”, ha ammesso infatti Donnamaria. Antonino, dal canto suo, è però convinto che ad influenzarlo sia stato anche il massaggio che qualche giorno fa le ha fatto Antonella Fiordelisi, con la quale Edoardo ha in atto un flirt.

Alda D'Eusanio contro psicologi del GF Vip: "Hanno sbagliato con me e Bellavia"/ "Cacciata come una reietta"

Edoardo e Antonino hanno continuato a confrontarsi in giardino una volta finita la puntata e lì i toni, inizialmente pacati, si sono poi accesi. Edoardo ha accusato Spinalbese di essere calcolato, non spontaneo, e di non essersi mai realmente interessato a lui, cosa che Antonino ha però negato: “E tutti i consigli per Antonella che ti ho dato?”, gli ha ricordato.

Luca Salatino, la storia commuove Soleil Sorge al GFvip/ "Avevo perso tutto.."

Antonino Spinalbese provoca Edoardo: “Mi farò fare tanti di quei massaggi da Antonella…”

Si è così accesa la lite tra Antonino e Edoardo, con Spinalbese che ha perso poi le staffe: “Non hai le palle sei un quaquaraquà! – ha tuonato l’hairstylist – Io che ho speso anche tempo a parlarci! Mi farò fare tanti di quei massaggi da Antonella…”, ha poi provocato sul finale. “La reazione che ha avuto secondo me mi dà ragione”, ha allora commentato Edoardo in confessionale dopo la lite con Antonino, ritenendo che le risposte di quest’ultimo hanno confermato pienamente l’idea che si è fatto di lui in questi ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Edoardo e Antonella è crisi "mi hai trattato male"/ "Facciamo passo indietro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA