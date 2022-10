Antonino Spinalbese “Qui dentro la donna per me non c’è”/ Scarica così Ginevra Laborghini…

Antonino Spinalbese svela qual è stato il suo rapporto con le donne in passato

Antonino Spinalbese e George Ciupilan, in confidenza, hanno parlato di donne e del loro rapporto con le concorrenti anche nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

Il parrucchiera si rivolge a George Ciupilan e dichiara: “Per esempio per te qua, ma neanche per me, c’è una dinamica. Ma non mi piacerebbe nemmeno qua dentro.” Mentre dunque, Giaele è piuttosto sicura che Antonino Spinalbese sia interessato a lei il parrucchiere non sembra avere in mente nessuna donna in particolare. L’ex di Belen poi svela: “Io nella mia vita son sempre stato con donne di 35-36 anni. Del resto le ragazze con cui mi sono frequentato sono state molto più grandi di me”. E ancora: “Si mi piaceva guardare l’estetica, mi è sempre piaciuta di più la donna, la vera donna. Qua dentro la Donna, non ce l’ho io non la vedo in nessuno“.

Antonino Spinalbese interessato a Giaele? Le parole della gieffina

Giaele De Donà svela che nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 c’è un vippone interessato a lei. Si tratta di Antonino Spinalbese che sembrava anche molto vicino a Ginevra Lamborghini.

Sofia si confida con Attilio Romita proprio su questo argomento: “Se non fossi stata sposata ma single sicuramente ci avrei provato con Antonino Spinalbese che si avvicina di più al mio tipo ideale. Mi fa ridere che pensano che sia io ad andare dietro a lui. Lo trovo divertente perché non è così. ” La gieffina svela di aver fatto anche una scenata di gelosia ad Antonino Spinalbese: “Quando al gioco dell’obbligo o verità ho chiesto ad Antonino chi le piacesse fisicamente nella casa mi aspettavo già la sua risposta perché sapevo di piacergli. Noi donne poi lo capiamo. Lui però è andato nel panico e ha risposto Ginevra poi però ci ha ripensato e non ha più risposto”.

