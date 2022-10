Antonino Spinalbese rivelazione choc su Ginevra “non ero innamorato di lei”/ “Io sono un figlio di puttan*”

Antonino Spinalbese rivela cosa poteva esserci con Ginevra Lamborghini

Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini c’è stata subito una simpatia; il pubblico voleva fortemente una storia tra loro ma l’ereditiera è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022 per il caso Marco Bellavia.

Da quel momento sembra che il parrucchiere sia entrato un po’ in crisi, così Cristina Quaranta gli chiede se poteva esserci qualcosa con lei. L’ex di Belen, come riporta Biccy, dichiara: “No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso”. Il discorso di Antonino nei confronti di Ginevra non è piaciuto molto al web, che non ha apprezzato le parole rivolte alla gieffina.

Antonino Spinalbese sulla squalifica di Ginevra: “E’ tutta colpa mia”

Antonino Spinalbese non ha preso bene la squalifica di Ginevra Lamborghini, tanto da assumersi le colpe di quanto accaduto. Il parrucchiere, come riporta Biccy, dichiara: “Questo gioco è un’arma a doppio taglio e lei ha pagato per tutti perché la gente che ci vede ha così deciso. Questo gioco è fatto per la gente che decide per noi, in fin dei conti non c’è giustizia. Alfonso è colui che fa da portavoce. Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata.”

Antonino Spinalbese continua: “La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso. […] Immaginati che sofferenza ha lei dato che dice cose che non pensa presa dalla rabbia. La mia preoccupazione è che qua fuori c’è gente che davvero può fare male con le parole, tanto male“.

