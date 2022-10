Antonino Spinalbese/ “Squalifica di Ginevra al GF Vip? È tutta colpa mia”

Antonino Spinalbese si sente in colpa per la squalifica di Ginevra Lamborghini: le sue parole

Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha deciso di squalificare Ginevra Lamborghini per una frase che ha detto a Marco Bellavia. Antonino Spinalbese però, si è sentito in colpa per la decisione del Grande Fratello Vip 2022 nei confronti della gieffina.

Il parrucchiere, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia [se è uscita, ndr] perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita“.

Antonino Spinalbese, ha subito molto la squalifica di Ginevra Lamborghini. Tra loro si era instaurato un feeling particolare e la sua mancanza di fa sentire per il parrucchiere.

Come riporta Biccy, parlando con Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese ha confessato: “Questo gioco è un’arma a doppio taglio e lei ha pagato per tutti perché la gente che ci vede ha così deciso. Questo gioco è fatto per la gente che decide per noi, in fin dei conti non c’è giustizia. Alfonso è colui che fa da portavoce. Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso. […] Immaginati che sofferenza ha lei dato che dice cose che non pensa presa dalla rabbia. La mia preoccupazione è che qua fuori c’è gente che davvero può fare male con le parole, tanto male“.

