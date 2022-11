Antonino Spinalbese si dichiara: “Oriana? Con lei c’è qualcosa di più”/ “È latina, il mio punto debole”

Antonino Spinalbese rompe gli indugi: “Per Oriana provo più dell’attrazione fisica”

È solo passione o c’è qualcosa di più tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli? La Casa del Grande Fratello Vip 2022 questa notte è stata infiammata dalla notte di baci, e forse anche qualcosa in più, tra i due, il cui video ha fatto il giro del web. Che ci sia una fortissima attrazione tra Antonino e Oriana è dunque cosa certa, ma si limita a questo oggi il loro rapporto?

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Antonino. In un confessionale, andato in onda nel corso del daytime del 17 novembre su Canale 5, Spinalbese ha ammesso di iniziare a provare qualcosa in più per Oriana della semplice attrazione fisica. “Oriana è latina, è il mio punto debole. – ha rivelato – È dolce, è carina e questo è un problema. Io credo di non essermi mai lasciato andare così come fatto con Oriana, sto capendo che c’è con lei qualcosa in più”.

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: solo attrazione o amore?

Antonino Spinalbese, ormai definito dai compagni del GF Vip l’uomo che ‘non si sbilancia con le donne’, in questo caso si dichiara, seppur non alla diretta interessata ma in confessionale. Certo è che nella Casa dichiarazioni come queste rimangono nascoste per poco tempo: Alfonso Signorini potrebbe infatti portarla a galla nella diretta di lunedì prossimo, chiedendo ai due tutti gli aggiornamenti della loro frequentazione.

Intanto anche Oriana pare essere sempre più interessata ad Antonino; ma da parte sua c’è soltanto una forte attrazione o anche lei inizia a provare dei sentimenti per l’ex hairstylist? Al momento l’affascinante venezuelana non si sbilancia.

