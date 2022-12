Antonino Spinalbese stronca Oriana Marzoli?/ “Ti ho spiegato cosa voglio e…”

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: è crisi

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, il rapporto continua tra alti e bassi. Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, il rapporto tra i due è sempre in continua evoluzione. L’ifluencer venezuelana non nasconde di provare un forte interesse e trasporto fisico nei confronti dell’ex di Belen il quale, tuttavia, continua ad avere il freno a mano anche dopo l’arrivo di un aereo inviato dai fan che li hanno esortati a viversi in attesa che le rose fioriscano. “Per il momento le rose non ci sono“, ha ammesso Antonino.

“Mi trovo sempre un po’ nel voler misurare le mie parole per non volerla star male”, ha aggiunto in confessionale Antonino. “Vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà in modo da non avere ansie”, ha aggiunto.

Antonino Spinalbese: “C’è un’attrazione fisica nei confronti di Oriana”

Oriana Marzoli ha ammesso di non riuscire ad allontanarsi da Antonino Spinalbese il quale, tuttavia, ha sempre tanti dubbi. “Se mi scatterà qualcosa sarò io ad avvicinarmi. Poi averla qui tutto il giorno non è facile perchè c’è un’attrazione fisica“, ha detto Antonino. “Lui mi ha chiesto di non avvicinarmi perchè altrimenti non riuscirebbe a trattenersi“, ha svelato poi Oriana ad Attilio Romita.

Sarah Altobello, da parte sua, ha esortato Oriana a trattenersi e a non avvicinarsi aspettando lui. “Durante il giorno non si cercano, poi, la notte, in lui torna la voglia di stare con lei. Ho un dubbio”, ha aggiunto Sarah Altobello. Cosa accadrà con l’ingresso di Ginevra Lamborghini?

