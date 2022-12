Oriana Marzoli hot, “Ho voglia di fare se**o vero”/ La frase che infiamma il web…

Oriana Marzoli fa una confessione hot: “Ho voglia di fare…”

Oriana Marzoli fa una rivelazione sconvolgente. La concorrente del Grande Fratello Vip si è confidata con Sarah Altobello e le ha fatto una confessione hot. Il suo rapporto con Antonino Spinalbese è stato contrassegnato da alti e bassi. Dopo un momento di intimità, Spinalbese ha voluto prendere le distanze da Oriana per poi di nuovo avvicinarsi a lei. Sarah Altobello l’ha messa in guardia spiegandole che la tattica che deve adottare è quella dell’indifferenza. Oriana non si deve mostrare troppo attaccata ad Antonino ma bensì deve cambiare atteggiamento: “Il processo da fare è mancargli”, ha spiegato.

Parlando poi di uomini Oriana ha confidato che vorrebbe vivere qualcosa di diverso nella casa: “La verità, vuoi saperla? Ho voglia di far sesso, quello vero. Qui dentro è quello che ci manca un po’ a tutti”. Sui social sono piovuti commenti negativi sulle parole di Oriana. C’è chi ha scritto: “Che pena che mi fai” oppure chi ha scritto “Vergogna”. Oriana Marzoli non piace al pubblico del Grande Fratello Vip. La ragazza è stata definita troppo superficiale e anche gli altri vipponi sembrano essersene accorti. Daniele Dal Moro per esempio continua a non crederle e non vuole avere rapporti con lei.

Oriana Marzoli amareggiata per Antonino Spinalbese?

Oriana Marzoli non sa come comportarsi con Antonino Spinalbese e nelle scorse ore ha chiesto consiglio a Luca Salatino. In cortiletto, dopo aver assaporato un gustoso aperitivo, Luca Salatino e Oriana Marzoli si appartano lontani dal gruppo e scambiano quattro chiacchiere in amicizia.Oriana, curiosa di conoscere il parere del suo compagno di avventura, tratta il tema della sua amicizia con Antonino. Per Luca è evidente, da parte della bella venezuelana c’è un sentimento che va oltre l’amicizia. L’influencer concorda e condivide con il VIP la sua difficoltà nel gestire il rapporto. “Non so come comportarmi” confessa un po’ preoccupata.

Oriana è un po’ combattuta, ha il timore di aprirsi e mostrare al suo compagno i suoi reali sentimenti per paura che possa allontanarsi nuovamente. “Fai quello che senti tu” dice lo chef invitando la sua compagna a seguire le sue emozioni. “Io non lo capisco” dice riferendosi alle reali intenzioni di Antonino, “Mi sento presa in giro” afferma delusa e pensando agli atteggiamenti del bel hair-stylist. La VIP ha tante domande a cui non riesce a dare risposte e Luca, ascoltando lo sfogo della sua compagna, la rassicura e le consiglia di andare avanti e di non reprimere il suo sentimento.











