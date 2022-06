Antonino Spinalbese verso il Gf vip/ La scoperta della malattia dopo la crisi con Belen Rodriguez

Grande fratello vip 7, Antonino Spinalbese nel cast: le anticipazioni tv

Sulla scia scia delle ultime anticipazioni tv che lo vedrebbero tra i nomi certi dei futuri concorrenti del Grande fratello vip 7, in partenza a breve su Canale 5 sotto la conduzione di Alfonso Signorini, Antonino Spinalbese si aggiudica uno spazio tra le pagine di Nuovo tv, dove a raccontare dell’ex fiamma di Belen Rodriguez sono degli intimi amici. L’ex hairstylist che non appena innamoratosi di Belen Rodriguez ha detto addio alle forbici per darsi alla fotografia cercherebbe il riscatto in tv, per scrollarsi di dosso l’etichetta di “ex di Belen”. La sua vita riparte da zero dopo la rottura con la modella argentina, anche perché al momento delle prime incomprensioni di coppia ha pensato che il mondo gli stesse crollando addosso, quando al contempo riceveva la notizia di una malattia autoimmune in seguito ad un dolore che gli è subito parso con un campanello di allarme.

Antonino Spinalbese al Gf vip 7, nonostante Belen Rodriguez/ "Anche se tu non vuoi.."

“Ho il pancreas di un anziano e l’ho scoperto in concomitanza con i miei problemi di coppia con Belen -fa sapere Antonino Spinalbese, secondo quanto ripreso dal rotocalco di cronaca rosa-. Dopo una giornata a tenere in braccio Luna (allude alla figlia concepita con Belen Rodriguez, la quale è tornata a fare coppia con l’ex marito Stefano De Martino, ndr), ho iniziato a sentire un forte dolore alla parte alta dell’intestino e sono andato in ospedale, dove mi hanno ricoverato e dato il responso. Una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere”. Antonino è stato in ospedale per 10 giorni e sdraiato sul letto ha pensato a molte cose, e il pensiero più ricorrente era “perché tutto insieme”? “In fondo nei film dopo aver toccato il fondo arriva il riscatto e questo pensiero mi faceva stare meglio”.

Roberto Alessi/ "Belen-Stefano De Martino? Minestra riscaldata è sempre più buona"

La nuova vita dopo Belen Rodriguez

La forma fisica per Antonino Spinalbese da sempre rappresenta un importante biglietto da visita e con i sopraggiunti problemi ha pensato di aver perso anche la sua roccaforte: “Ho trascorso 10 giorni di digiuno, con pasti omogeneizzati e in bianco: uscito dall’ospedale avevo perso 13 kg e non era l’unica cosa che avevo perso. Avevo perso la mia forma fisica, il mio aspetto, era sempre stato il mezzo per stare bene con me stesso, finchè non ho incontrato un amico di vecchia data Andrea che mi ha aiutato a riprendere in mano la mia vita”. Proprio con l’amico Andrea al momento il preannunciato volto del Grande fratello vip 7 si sta dedicando al fitness, nelle vesti di imprenditore ed è pronto a partecipare al reality dei vip, anche a costo di andare contro il volere di Belen Rodriguez (che gli avrebbe chiesto intanto di non menzionare né lei né la figlia Luna Marie, ndr). A detta degli amici dell’ex hairstyler, “Antonino la rispetterà sicuramente ma Belen deve lasciarlo andare, non può pretendere di controllarlo ora che sono separati e lei è tornata con Stefano, il suo ex marito”.

Antonino Spinalbese, flirt con Giulia Tordini?/ Indizi sulla nuova fiamma e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA