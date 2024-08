Tutto sulla storia tra Iva Zanicchi e l’ex marito Antonio Ansoldi: finì dopo dieci anni perché…

Prima di vivere il suo grande amore con Fausto Pinna, Iva Zanicchi è stata sentimentalmente legata all’ex marito Antonio Ansoldi. Nato nel 1934 a Taranto, dopo la scomparsa del papà diventa direttore artistico di una casa discografica molto famosa, entrando in contatto con grandi artisti del panorama italiano come Cristiano Malgioglio. Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi diventano marito e moglie nel 1967 a Bologna e dalla loro relazione nasce la figlia Michela Ansoldi che, oggi, è un’affermata psicologica.

Fausto Pinna malattia, com'è morto il marito di Iva Zanicchi/ Colpito da un tumore ai polmoni da anni

La figlia di Iva e del suo ex marito ha avuto due figli, il maschio Luca e la femmina Virginia, nati a cavallo tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila. Sulla sua storia con l’ex marito Antonio, la Zanicchi aveva rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti in una intervista televisiva con Paola Perego: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”.

Chi è Fausto Pinna, morto il compagno di Iva Zanicchi/ Età, carriera e vita privata del produttore musicale

Dall’ex marito Antonio Ansoldi all’amore per Fausto Pinna

Dopo aver vissuto dieci anni insieme, infatti, la coppia deciderà di separarsi e mettere fine ad una storia ormai logora. Al di là del rapporto con Antonio Ansoldi, nel corso degli anni Iva Zanicchi ha maturato un rimpianto legato al legame con sua figlia: “Mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Chiusa la relazione con l’ex marito, ad ogni modo, Iva ha poi ritrovato l’amore con Fausto Pinna, venuto a mancare nelle scorse ore dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni.

Antonio Ansoldi: chi è l'ex marito di Iva Zanicchi e perché si sono lasciati/ "Non avrei dovuto sposarlo"