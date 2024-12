Nata a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, Iva Zanicchi ha ricoperto nel corso della sua carriera vari ruoli. In primis cantante, è stata anche conduttrice televisiva ed attrice, avendo anche un’esperienza come politica: è stata infatti europarlamentari dal 16 maggio 2008 al 30 giugno 2014, in due differenti legislature con il partito popolare europeo. Dopo aver cominciato la sua esperienza nel mondo della musica nelle balene romagnole, ha preso parte al concorso voci nuove disco d’oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale insieme a Orietta Berti e Gianni Morandi, posizionati si rispettivamente sesta e nono, mentre la Zanicchi è riuscita ad agguantare il secondo posto.

Ha preso poi parte al prestigioso festival nazionale per voci nuove di Castrocaro: pur non vincendo, la sua voce nera ha colpito numerosi discografici, che le hanno così spalancato le porte del mondo della musica. Dopo i primi riconoscimenti, è riuscita a conquistare un’impresario italo-americano, che le ha proposto di cantare alla Carnegie Hall di New York: lì entra a contatto con nuovi generi come il jazz, blues e soul, cambiando in parte il suo modo di fare musica. Negli anni a seguire non sono mancati i grandi successi con varie partecipazioni al Festival di Sanremo, che ha vinto per ben tre volte: è riuscita infatti a portare a casa la palma d’oro dell’Ariston nel 1967 1969 e 1974.

Iva Zanicchi, la tv con L’isola dei famosi e Ballando con le Stelle

Una carriera davvero strepitosa, che ha proseguita fino a rendere Iva Zanicchi uno dei volti noti e iconici della musica italiana. Più recentemente la cantante si è avvicinata nuovamente al mondo della TV, ad esempio nel 2021 è stato opinionista per l’Isola dei famosi, mentre nell’ottobre del 2022 ha preso parte come concorrente a Ballando con le stelle, in coppia con Samuel Peron. Più volte di Iva Zanicchi ha fatto discutere il linguaggio poco consono al mondo televisivo, per alcuni troppo scurrile: la cantante si è sempre difesa dicendo di essere particolarmente diretta e di non amare e giri di parole.

Di recente Iva Zanicchi ha vissuto un grande dolore: nel 1985 è stata infatti legata al produttore musicale Fausto Pinna, che si è spento nel 2024. Una perdita, la sua, che ha lasciato un grande vuoto nella vita di Zanicchi, che fortunatamente alla musica a farle una grande compagnia.