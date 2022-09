Antonio Ansoldi e Michela, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ Lei: “non avrei dovuto sposarlo”

L’amore tra Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi

Antonio Ansoldi e Michela sono l’ex marito e figlia di Iva Zanicchi. La cantante è stata legata per diversi anni ad Antonio Ansoldi, imprenditore sposato nel 1967 a Bologna. Un amore terminato qualche anno dopo, per la precisione dopo dieci anni. Il motivo? I tradimenti della cantante. Eppure dalla loro unione è nata la sola ed unica figlia de l’Aquila di Ligonchio: Michela Ansoldi, una donna molto discreta e riservata che in rarissime occasioni è apparsa in pubblico. Tra mamma e figlia all’inizio i rapporti sono stati complicati, ma oggi sono molto unite.

Iva Zanicchi "Servono gli idranti per farmi scendere dal palco"/ "Ho preso 7 kg, ma…"

Da ragazzina, infatti, Michela ha sofferto per l’assenza della mamma impegnata nelle tournée, ma col tempo hanno recuperato un rapporto che oggi è solido e sereno.

Iva Zanicchi sull’ex marito Antonio Ansaldi e sul rapporto con la figlia

La storia d’amore tra Iva Zanicchi e l’ex marito Antonio Ansaldi non è stata tutta rosa e fiori. In diverse occasioni, infatti, la cantante si è lamentata della scelta. Come quando, ospite del programma “Non disturbare” di Paola Perego, la Zanicchi si è lasciata andare raccontando: “non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”. Parole molto forti quelle pronunciate dalla Zanicchi che si è pentita di essersi sposata con l’imprenditore.

Virginia Catellani, nipote Iva Zanicchi/ "Una ragazza eccezionale, seria e posata"

Dal loro amore però è nata la figlia Michela con cui nel tempo ha costruito un bellissimo rapporto. “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perchè volevo proteggerla, oggi cambierei tutto” – ha detto la cantante parlando dei primi anni di Michela e della sua scelta di non portarla con se durante i viaggi di lavoro.

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi contro gli influencer/ "Cattivo gusto con chi non arriva a fine mese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA