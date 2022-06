Iva Zanicchi “Mio marito mi ha fatto vedere un por*o”/ “Lo invitai a letto ma lui…”

Iva Zanicchi, stuzzicata a Zona Bianca dal conduttore Giuseppe Brindisi per alcune pagine hot del suo libro, “Un altro giorno verrà”, svela un retroscena. «Descrivo l’amore, è una saga familiare… L’editore mi ha chiesto di contenermi un po’, perché avevo descritto ancor meglio l’atto». Visto che poi in studio si parlava di social e in particolare di contenuti hot, si è detta «molto affascinata da questo mondo». Quindi, ha raccontato un’altra storia: «Io non ho mai visto un film pornografico. Una sera arriva mio marito dicendo di aver portato un filmino. Biancaneve…».

Giuseppe Brindisi, visibilmente imbarazzato, ha provato a interrompere Iva Zanicchi, senza riuscirci. «Ci mettiamo davanti alla tv, ma non avevo mai visto robe così… Non ero scandalizzata, ad un certo punto… la carne è debole e dissi a mio marito di andare a letto». Il marito però le rispose: «Vai avanti tu, che io voglio vedere come va a finire».

IVA ZANICCHI SUL CASO CIRO GRILLO

Iva Zanicchi non si è invece sbilanciata precedentemente, quando si parlava del caso Ciro Grillo, limitandosi solo a rimproverare il padre, Beppe Grillo, per quel videomessaggio diventato celebre. «Io non voglio entrare in questa vicenda, ma l’unica cosa che posso dire è che, pur essendo un padre che soffre, ha fatto una dichiarazione orribile, che avrà danneggiato il figlio. Non puoi dire quelle cose, ha sbagliato. Lasciamo che la legge dica se è stata violenza o no». La cantante, però, a Zona Bianca uno scivolone lo stava per prendere parlando dell’episodio raccontato dalla ragazza che accusa Ciro Grillo e gli amici averla stuprata, quello cioè della violenza sotto le coperte. «Sai che sono imbarazzata? La provocazione… Io ho 82 anni, quindi ho una mentalità all’antica, ma se io nuda vado a letto e viene un ragazzo, e giochiamo e scherziamo…». Per fortuna, è stata interrotta subito dalle altre ospiti.

