Antonio Ansoldi e Michela, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ Tra “corna” e sofferenze…

ANTONIO ANSOLDI, CHI È EX MARITO DI IVA ZANICCHI

Iva Zanicchi torna tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022. Nata nel 1940, la Zanicchi ha fondato la sua carriera proprio sulla televisione e sulla musica, oltre ad aver avuto una parentesi da politico. “L’Aquila di Ligonchio”, così soprannominata la cantante italiana, ha fondato il suo successo su basi artistiche solide e ancora oggi gode molta notorietà tra il pubblico italiano. Ma la cantante ha avuto anche matrimonio: ecco chi è il suo ex marito. Il suo nome è Antonio Ansoldi ed è nato a Taranto nel 1934. Figlio di noti imprenditori del luogo, suo padre Giovanni Ansoldi, infatti, era un noto discografico italiano, fondatore dell’etichetta Ri-Fi, ha sposata Iva Zanicchi nel 1967 a Bologna. I due, molto riservati, preferirono celebrare un matrimonio lontano dai riflettori e con solo pochi amici. Ma il matrimonio non andò a buon fine e i due, nel 1977, divorziarono anche e soprattutto per i tradimenti di lei.

CHI È MICHELA ANSOLDI, FIGLIA DI IVA ZANICCHI

Dalle nozze di Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi nacque Michela, l’unica figlia della coppia. Al contrario della madre, Michela Ansoldi appare riservata e poco disposta ad apparire in pubblico. Nonostante questa differenza di carattere le due donne hanno un bellissimo rapporto. Michela Ansoldi ha avuto una vita completamente diversa da quella di Iva Zanicchi. Cresciuta lontana dai riflettori oggi è una stimata psicologa. Pur essendo oggi il loro rapporto solido e sereno, Michela Ansoldi ha confessato in una rara intervista, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live insieme alla madre, di aver molto sofferto a causa della lontananza della madre durante l’infanzia. Infatti, Iva Zanicchi aveva ricominciato a lavorare poche settimane dopo la nascita della figlia.

