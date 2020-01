ANTONIO ANSOLDI, EX MARITO IVA ZANICCHI/ “Non avrei dovuto sposarlo, non lo amavo”

Si chiama Antonio Ansoldi l’uomo che Iva Zanicchi ha sposato nel 1967 passato alle cronache come il suo ex marito. La loro convivenza, di fatto, si è interrotta pochi anni dopo il loro reciproco sì, nel 1976. Secondo Iva, sussisterebbero tutti i requisiti per la richiesta di nullità, al punto tale che la cantante è arrivata a dichiarare: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si doveva meritare un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita”. Iva confessa il suo errore: non amava Antonio e si è pentita di averlo illuso. Dalla loro unione, comunque, è nata una figlia, Michela, che l’ha da poco resa nonna di due bellissimi bambini. Su internet non circolano molte foto del marito di Iva Zanicchi, nonostante la fama della sua consorte e quella di suo padre, il fabbricante di materiali discografici e produttore Gianbattista Ansoldi.

Iva Zanicchi: “Non amavo Antonio Ansoldi”

Iva Zanicchi non è mai stata innamorata di Antonio Ansoldi. Lo ha ammesso in un’intervista al programma Non disturbare condotto da Paola Perego. Pochi mesi fa, ospite della seconda puntata, la Zanicchi ha affrontato direttamente la questione, parlando approfonditamente – oltre che della sua carriera – anche della sua vita privata e del rapporto con gli uomini che ha frequentato. Il più importante, tra questi, rimane Antonio Ansoldi, con cui risulta tuttora sposata da ormai 53 anni. Alla conduttrice, Iva racconta i brutti ricordi relativi al periodo del matrimonio, una scelta fatta in maniera forse avventata. La Zanicchi si rimprovera anche gli sbagli commessi in relazione al rapporto con sua figlia: “Tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”. Quanto alla già accennata possibilità di chiedere che il matrimonio venga dichiarato nullo, Iva Zanicchi ha detto: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto”. Sempre a Verissimo, la cantante ha fatto sapere che lei e il suo ex marito sono rimasti in ottimi rapporti.

