Iva Zanicchi/ Mostra le gambe a Pomeriggio 5: “80 anni? Mina sembra mia nonna!”

Una puntata speciale quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 20 dicembre, l’ultima di questo 2019. Infatti Barbara D’Urso porta in studio tantissimi ospiti e tra questi anche Iva Zanicchi. “Sei pronta a tornare col Grandce Fratello?” è la prima domanda della D’Urso, confermando che sarà ancora lei la sua opinionista nella prossima edizione del reality. “Io ho proposto a Chiambretti di fare la pagella su Barbara D’Urso e voglio darti 10 perché lo meriti. Ti ho lisciato abbastanza?” ironizza la Zanicchi; la conduttrice tiene subito a puntualizzare “Non c’è neanche bisogno, anche perché sei qui gratis! Ti freghi…”

Iva Zanicchi, frecciatina a Mina: “Abbiamo entrambe 80 anni, lei sembra mia nonna!”

La D’Urso ricorda poi che questa sera va in onda l’ultimo film di Paolo Villaggio – W gli sposi – in cui troviamo anche la Zanicchi. La cantante e attrice lo ricorda con parole d’affetto: “Pensa che era malatissimo lì, è morto poco dopo… Ma quando sentiva il ciak si rianimava!” La chiacchierata si conclude parlando di segni zodiacali e di età e la Zanicchi svela “A gennaio compirò 80 anni! Ma guarda che sono in buona compagnia, lei sembra mia nonna ma anche Mina fa 80 anni!”





