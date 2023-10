ANTONIO CIRIGLIANO, FIDANZATO DI ANGELINA MANGO/ “Stiamo insieme da molto, ci amiamo davvero”

Angelina Mango si racconta a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 14 ottobre. La cantante, seconda classificata nella scorsa edizione di Amici, si dice emozionata per il suo primo tour, poi parla di famiglia, dell’affetto per suo padre Pino Mango e la grande stima per sua madre.

Qualche parola anche su Antonio Cirigliano, suo fidanzato e suo chitarrista: “L’amore fa parte della mia vita. Sono una persona che si innamora, sono innamorata da un bel po’ e continuo ad esserlo e sperò lo sarà per un bel po’. – ammette in studio – Condividiamo molte cose, trascorriamo tanto tempo insieme e io sono una un po’ scoppiettante, non facile starmi vicino, quindi questo vuol dire che ci vogliamo davvero bene.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mango, come è morto?/ Il malore fatale sul palco, se ne andò chiedendo scusa per l'interruzione

Chi è Antonio Cirigliano, chitarrista e fidanzato di Angelina Mango

Antonio Cirigliano è il fidanzato di Angelina Mango. Il musicista sarebbe al fianco della ragazza ormai da diverso da tempo, anche se la loro storia è uscita allo scoperto relativamente di recente. Antonio ha ventiquattro anni e anche lui è un appassionato di musica. Lavora come chitarrista e supporta la giovane figlia di Mango fin dai suoi primi passi nel mondo della musica. Insieme, hanno preso parte a diversi festival in giro per il belpaese, calcando palcoscenici di prestigio, come quello del concertone del primo maggio.

Angelina Mango: "Voglia di vivere tour" é record di sold-out/ Il traguardo dell'ex Amici 22

Tra i due, in origine, c’era solo una bella amicizia. Poi con il passare del tempo il loro rapporto è evoluto in qualcosa di più grande e speciale. Il ragazzo ha sempre mantenuto un certo distacco dalla vita pubblica di Angelina, forse per lasciarle lo spazio adeguato per esprimere il suo talento, evitando quindi i chiacchiericci del gossip. Eppure il ventiquattrenne è molto attivo sui social, dove peraltro non mancano le foto in compagnia della sua dolce metà.

Il rapporto tra Angelina e Wax ad Amici, il “turbamento” di Antonio Cirigliano spazzato via da Maria De Filippi

Come ogni coppia, anche Antonio Cirigliano e la sua fidanzata Angelina Mango hanno vissuto momenti difficili. Quando lei ha partecipato ad Amici, ad esempio, si erano intensificate le voci circa un suo interesse nei confronti del compagno di scuola Wax. Voci che sono state messe a freno puntualmente da Maria De Filippi, che per rispetto di Antonio Cirigliano volle precisare che tra i due ragazzi c’era solo un’amicizia.

Angelina Mango: "Mio padre? Come lui non mi pongo limiti"/ "Ad Amici ho fatto di tutto e di più e..."

E così è stato effettivamente, dal momento che la storia d’amore tra Angelina Mango e il suo fidanzato Antonio è poi proseguita senza intoppi. Oggi i due continuano a viversi in grande armonia, senza però mettere in piazza eccessivamente la vita privata. La cantante di “Ci pensiamo domani” e il compagno Antonio Cirigliano, evidentemente, stanno benissimo così…











© RIPRODUZIONE RISERVATA