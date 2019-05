Antonio Conte all’Inter, ufficiale/ Il nuovo allenatore: “Ecco perché questa scelta”

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Ora è davvero ufficiale, e l’annuncio è giunto stamane, attorno alle ore 6:00. Tutto come previsto quindi, con il salentino che subentra a Luciano Spalletti, esonerato in via altrettanto ufficiale nella giornata di ieri. «Determinato e ambizioso, Antonio Conte inizia il suo viaggio con l’Inter – recita parte del lungo comunicato apparso stamattina sul sito ufficiale del club meneghino – due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria. Testa, cuore e gambe sono le parole chiave della carriera di Conte, nato a Lecce il 31 luglio 1969. Ora la sfida di Antonio Conte è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: continuare a correre, per riportare l’Inter nell’elite del calcio europeo». Un contratto da urlo quello sottoscritto dall’ex allenatore del Chelsea con la compagine nerazzurra; secondo Sky Sport, infatti, il salentino percepirà 10 milioni di euro netti all’anno, più due di bonus in occasione della prima stagione, e 12 netti per le altre due, per un totale di tre anni di accordo.

ANTONIO CONTE ALL’INTER, UFFICIALE

«Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta – ha commentato lo stesso Antonio Conte -. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l’Inter per la Società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l’Inter dove merita». Soddisfatto anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, che parla di Antonio Conte come uno dei migliori allenatori che esistono, certo che aiuterà la squadra a raggiungere l’obiettivo, e a realizzare la sua missione: «riportare questo club tra i migliori al mondo. #WelcomeAntonio!». Antonio Conte torna in Italia dopo la turbolenta estate del 2014, quando a luglio lasciò la Juventus a pochi giorni dall’inizio del ritiro, e dopo aver guidato la nazionale italiana in maniera più che dignitosa durante gli europei dell’estate 2016.

