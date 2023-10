Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli?/ Ipotesi concreta, ecco la situazione (oggi 11 ottobre 2023)

CONTE NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI?

Antonio Conte potrebbe davvero essere il nuovo allenatore del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia. Ne abbiamo parlato lunedì, perché in casa partenopea stanno effettivamente ragionando sull’eventualità di cambiare guida tecnica: Rudi Garcia, investimento voluto e difeso da Aurelio De Laurentiis, non sta girando a dovere e l’ultima sconfitta del Napoli, in casa contro la Fiorentina, ha aperto alle riflessioni con una riunione nella quale gli stati generali hanno discusso sull’eventualità dell’esonero. Forse Rudi Garcia non rischia nell’immediato ma è comunque sotto osservazione; forse, dall’altra parte, le cose potrebbero cambiare subito approfittando della sosta per le nazionali.

Ecco allora che il profilo di Antonio Conte diventa subito interessante: il salentino non allena dall’infelice esperienza con il Tottenham (esonerato) ma è indubbio che sia ancora uno dei nomi più accattivanti sulla piazza, soprattutto libero e con voglia di rimettersi in discussione. De Laurentiis lo avrebbe già contattato, c’è stima reciproca e Conte potrebbe essere stuzzicato dall’idea di prendere in mano una squadra che, al netto delle difficoltà attuali, è comunque già strutturata e viene da uno scudetto dominato. Fin qui la logica, ma poi ci sono chiaramente da fare anche delle considerazioni di stampo economico.

CONTE-NAPOLI, POSSIBILITÀ CONCRETA?

Che Antonio Conte possa diventare il nuovo allenatore del Napoli è possibile, ma bisognerà soddisfare alcuni requisiti. Intanto lo stipendio: impossibile arrivare ai 17 milioni netti che il salentino percepiva al Tottenham, più probabile andare a ragionare sulle cifre che De Laurentiis aveva già offerto a Luis Enrique in estate (o avrebbe offerto), con l’aiuto del Decreto Crescita. Poi andrebbe capita la durata del contratto, perché Conte sarebbe propenso a un ingaggio da non meno di tre anni per poter davvero lavorare sul Napoli; inoltre le clausole che il presidente dei partenopei inserirebbe sarebbero difficilmente digeribili dall’eventuale nuovo allenatore.

Per tutto questo dunque l’esonero di Rudi Garcia dal Napoli in favore di Conte è ipotesi che sta in piedi ma certo non realizzabile domani; a corredo di tutto, potremmo anche aggiungere che la squadra è stata costruita per giocare con il 4-3-3 (e Rudi Garcia è stato scelto perché utilizzatore di questo modulo) mentre Conte si affida prevalentemente al 3-5-2 (o comunque alla difesa a tre) e forse il Napoli non avrebbe i calciatori giusti per andare a operare in quella direzione. Insomma, si vedrà ma intanto le notizie sono queste, Antonio Conte sarebbe il favorito per diventare il nuovo allenatore del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia.











