Rudi Garcia esonerato?/ Napoli, De Laurentiis ci pensa: chi sarebbe il sostituto? (oggi 9 ottobre 2023)

RUDI GARCIA ESONERATO DAL NAPOLI? LA SITUAZIONE

Rudi Garcia sarà esonerato dal Napoli? Probabilmente non subito, ma l’eventualità si potrebbe comunque presentare. Intanto, presentiamo i fatti: domenica il Napoli ha perso contro la Fiorentina la sua terza partita in stagione, seconda in Serie A. Curiosamente, tutte al Diego Armando Maradona: i partenopei erano già caduti in casa contro Lazio e Real Madrid. Il passo in campionato è altalenante: 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e appunto 2 sconfitte. La vetta della classifica dista 7 punti, la zona Champions League 4: naturalmente, ancora niente di compromesso ma oggi c’è stata una riunione tra le parti alla quale Aurelio De Laurentiis, come riferito da Sky Sport, avrebbe solo fatto una breve visita di saluto, per poi lasciare la palla a Antonio Sinicropi, Mauro Meluso e Maurizio Micheli.

Video/ Cagliari Roma (1-4) gol e highlights: la doppietta di Lukaku gela i sardi (Serie A, 8 ottobre 2023)

Sul piatto, evidentemente, la volontà di chiarire i prossimi passi e ricompattarsi per uscire dal periodo complicato; come detto, difficilmente il Napoli procederà con l’esonero di Rudi Garcia a stretto giro di posta ma comunque la possibilità esiste. Non è tanto per il passo in stagione, che è sì da rivedere ma non disastroso, quanto alcuni aspetti: il fatto che Rudi Garcia sia stato scelto per il modulo di gioco, il 4-3-3, ma in campo si veda un Napoli molto più sfilacciato con alcuni giocatori chiave (Stanislav Lobotka, Khvicha Kvaratskhelia) che da assoluti protagonisti sono passati ad essere elementi in difficoltà nelle distanze pensate dal manager francese.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Colpo viola al "Maradona"! Diretta gol live score: (oggi 8 ottobre 2023)

IL POSSIBILE SOSTITUTO DI RUDI GARCIA

Qualche dissapore mascherato o evidente, si citi su tutti il caso di Victor Osimhen che prima ha borbottato (e qualcosa di più) per una sostituzione e poi non ha preso affatto bene quel video pubblicato sui social e che sembra deriderlo per il rigore sbagliato contro il Bologna, tanto da minacciare di non scendere in campo nella partita seguente. Adesso c’è la sosta per le nazionali, poi il Napoli tornerà a giocare sul campo del Verona: un altro risultato che non sia la vittoria potrebbe realmente portare al fatto che Rudi Garcia sarà esonerato?

Come sempre sceglierà De Laurentiis: lo scorso giugno il presidente del Napoli aveva fortemente sponsorizzato la scelta del nuovo allenatore, ora però con il rischio che le cose possano peggiorare potrebbe davvero arrivare il ribaltone. Chiaramente si aprirebbe la domanda su chi possa prendere il posto del francese in caso di esonero: tra gli allenatori liberi c’è anche un certo Antonio Conte, che però forse si sposa poco con la filosofia della squadra e del suo presidente. Da vedere: intanto, è probabile appunto che a Rudi Garcia venga comunque concessa la possibilità di riabbracciare i suoi nazionali e preparare al meglio la trasferta del Bentegodi, poi dovrà parlare il campo.

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato finale 1-3): la chiude Nico Gonzalez! (8 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA