Antonio Conte, operato d’urgenza alla cistifellea/ “Forti dolori addominali”

Antonio Conte dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica d’urgenza in giornata. Spaziamo subito via ogni dubbio, il tecnico del Tottenham, ex allenatore fra le altre di Inter e Juventus, non è affatto in pericolo di vita, ma lo stesso soffre di alcuni problemi alla cistifellea che hanno indotto i medici ad intervenire celermente, asportando parte della stessa. A comunicare la notizia, come si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport, è stata la società londinese attraverso un post social in cui si legge: “Guarisci presto, Antonio”.

Il club ha poi emanato un breve comunicato per entrare più nei dettagli della questione sempre nei limiti della privacy: “Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali. In seguito a una diagnosi di colecistite, oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. Ritornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al club gli augurano una pronta guarigione”. Non è ben chiaro quando Antonio Conte potrà tornare in campo ad allenare la sua squadra, visto che non sono stati forniti tempi precisi sul recupero, ma si potrebbero ipotizzare un paio di settimane di riposo prima di rimettersi in pista magari con gradualità.

ANTONIO CONTE OPERATO D’URGENZA: SABATO HA LASCIATO LA CONFERENZA AL VICE

Del resto chi lo tiene fermo quel leone di Antonio Conte? Il tecnico pugliese è stato regolarmente in panchina sabato scorso durante la sfida di FA Cup fra il Tottenham e il Preston North End, vinta dagli Spurs, ma in occasione delle consuete conferenze stampa pres e post match l’ex commissario tecnico della nazionale italiana non si è presentato lasciando il posto al vice Cristian Stellini.

La Gazzetta dello Sport sottolinea comunque come Antonio Conte sia apparso il solito, sempre agitato a bordo campo, grazie anche alle immagini della Conte Cam, una telecamere del Tottenham che segue appunto i movimenti del suo tecnico. Il Tottenham si trova attualmente in quinta posizione in classifica a quota 36 punti, ma a meno tre dal Manchester United che a 39 occupa il quarto ed ultimo posto Champions League.

