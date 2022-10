Giampiero Ventrone, morto preparatore atletico e amico Antonio Conte/ Addio al Marine

Grave lutto nel mondo del calcio e per Antonio Conte: è morto Giampiero Ventrone, aveva 62 anni. Si tratta del preparatore atletico del Tottenham, il club londinese allenato proprio dall’allenatore salentino, nonché ex membro dello staff tecnico della Juventus per anni. Giampiero Ventrone, scrive Sportmediaset, è morto stamane a Napoli, e nell’ambiente era soprannominato “Marine” per via dei suoi allenamenti tutt’altro che leggeri. E’ stato un uomo di punta della Juventus firmata Giraudo e Moggi, quando allenava in particolare Marcello Lippi, per poi proseguire il suo lavoro sotto Antonio Conte. In base alle prime informazioni emerse pare che il tecnico sia deceduto a causa di una leucemia fulminante, una gravissima malattia che lo avrebbe ucciso nel giro di brevissimo tempo, anche se per ora non vi sono notizie certe.

Si sa solo che il Tottenham ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale Twitter in cui si legge: “Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Mancherà molto a tutti nel Club e i nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento incredibilmente triste”. Come detto sopra Giampiero Ventrone era soprannominato Marine per il suo passato militare e per i suoi duri allenamenti atletici, ed era stato stato alla Juventus nel periodo d’oro, quello che va dal 1994 al 2004, per poi seguire Antonio Conte agli Spurs.

GIAMPIERO VENTRONE, MORTO AMICO ANTONIO CONTE: IL COMMENTO DI PERONDI

Aveva svolto anche il ruolo di vice-allenatore dell’Ajaccio, per poi tornare a fare il preparatore atletico con il Catania, e quindi volare in Cina Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande. “Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico – le parole del vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi – è stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all’interno del mondo del calcio. Ci mancherà. La grande famiglia Aiac – si legge ancora – , con in testa il presidente Renzo Ulivieri, esprime le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita”. I funerali di Ventrone si terranno nella giornata di domenica a Napoli.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away. He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022













