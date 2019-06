Antonio Donnarumma e Stefania De Val si sono sposati/ Foto: “Mattia il nostro regalo”

Fiori d’arancio in casa Milan. Il terzo portiere, Antonio Donnarumma e la sua fidanzata storica, Stefania De Val si sono sposati. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Massa Lubrense, meravigliosa città della Costiera Sorretina. Già genitori del piccolo Mattia, Antonio e Stefania sono diventati marito e moglie alla presenza di parenti e amici. Tra gli invitati, infatti, c’era anche il fratello dello sposo, Gigio Donnarumma, seduto in prima fila con la fidanzata. Tra gli ospiti, inoltre, c’erano anche alcuni colleghi dei fratelli Donnarumma come l’ex compagno di squadra Luca Antonelli e Hakan Calhanoglu. Un matrimonio da favola, dunque, quello del terzo portiere del Milan e della sua dolce metà.

Antonio Donnarumma e Stefania De Val si sono sposati: la dolce dedica del portiere

Dopo aver condotto all’altare la fidanzata storica Stefania De Val che lo ha reso già padre con la nascita di Mattia, Antonio Donnarumma ha tirato fuori il suo lato più romantico condividendo su Instagram una foto del matrimonio e dedicando alla moglie delle parole romantiche e bellissime. “Tu, che sei tutta la mia vita, che riempi i miei giorni di gioia, che dai un senso a tutto. Finalmente sei mia moglie, la donna con cui condividerò tutta la mia vita e che mi ha donato il regalo più bello… il nostro Mattia.Noi, solo noi e sempre noi, amore mio”, ha scritto il porterie ricevendo gli auguri dei tifosi.





