Antonio e Francesca, chi sono i genitori di Santo Versace/ “Gianni? Nella sartoria di mamma…”

ANTONIO E FRANCESCA, GENITORI SANTO VERSACE: IL DRAMMA DELLA MORTE DELLA QUARTA FIGLIA TINA

Chi sono Antonio Versace e Francesca Olandese,i genitori di Santo Versace? Questo pomeriggio il 77enne imprenditore originario di Reggio Calabria, fratello del compianto Gianni e di Donatella (la stilista assieme a cui oggi porta avanti una delle griffe di moda più importanti al mondo) sarà ospite per la prima volta negli studi televisivi di “Verissimo”. E l’ospitata nel programma condotto da Silvia Toffanin sarà l’occasione per il diretto interessato di parlare non solo del suo ultimo libro “Fratelli. Una famiglia italiana”, con cui ripercorre le vicende pubbliche e private dei Versace, ma anche delle sue origini e dei genitori di cui tuttavia non si sa molto. Scopriamo di seguito qualcosa di più su di loro.

EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI/ "Con noi, a Striscia, ci sarà anche Lucino..."

Santo Versace è infatti uno dei quattro figli avuti da Antonio Versace e sua moglie, Francesca Olandese. Originaria di Reggio Calabria, la coppia ebbe infatti il primogenito Santo nel 1944, seguito poi da Giovanni, da tutti conosciuto come Gianni, nel dicembre del 1946, e infine da Donatella, la ‘piccola’ di casa Versace e che nacque invece più tardi nel maggio del 1955 sempre nella città calabrese. Va ricordato che nella storia dei genitori dei fratelli Versace c’è un dramma dato che una quarta figlia, Tina (conosciuta anche come Tinuccia), morì quando aveva solamente dieci anni, un dolore superato in parte qualche mese dopo con l’arrivo di un’altra figlia, Donatella, “che riportò la gioia in casa”. Pare inoltre che mamma Francesca sia stata molto importante per il futuro professionale di Gianni, in quanto abile sarta col suo atelier.

Massimo Troisi: malattia e com'è morto/ Fatale attacco cardiaco dopo febbre reumatica

SANTO VERSACE, “LA SARTORIA DI NOSTRA MADRE ERA PER GIANNI UNA…”

“Il nostro atelier era in via Domenico Muratori e funzionava come la più importante sartoria dello Stretto” aveva ricordato una volta Santo Versace in un’intervista concessa all’edizione di Reggio Calabria della Gazzetta del Sud. “Nella casa che abitavamo oltre il cortile è nato Gianni; poi fu trasferito in via dei Correttori dov’è morta Tinuccia ed è nata anche Donatella, quindi in via dei Pritanei” ricorda ancora il diretto interessato spiegando che per Gianni “la sartoria è stata come una bottega del Rinascimento dove imparò l’arte, mio padre ha sempre avuto un ruolo di imprenditore, prima nel carbone vegetale e poi in quello degli elettrodomestici, quindi si preoccupava di far vivere bene la sua famiglia”.

Giulia De Lellis "Ho ricevuto le corna ed è stato traumatizzante"/ "Sogno un figlio"

Peraltro pare che Francesca Olandese diede a Gianni il nome di suo padre: è grazie a lei che il futuro stilista ebbe i primi contatti con il mondo della moda, lavorando nell’atelier della mamma (nonostante i genitori sognassero per lui un futuro da architetto inizialmente) che era una sarta di professione, in particolar modo nella sede al n.13 di Via Tommaso Gulli, nei pressi del Duomo a Milano e dove come sappiamo per un certo periodo di tempo fu ubicata la Boutique Versace. Non solo: Santo Versace, oggi sposato con Francesca De Stefano e da cui ha avuto la sua terza figlia, Ramona, nel corso del suo primo matrimonio era stato reso padre due volte dall’allora compagna, Cristiana Ragazzi, scegliendo di dare ai suoi figli, un maschio e una femmina, rispettivamente i nomi dei suoi amati genitori, ovvero Francesca (oggi apprezzata stilista di borse) e Antonio. “Tutto è partito dallo straordinario amore che i nostri genitori ci hanno trasmesso” ha raccontato Santo qualche tempo fa a “Domenica In”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA