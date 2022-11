Antonio e Giuseppina, da Avetrana a Ballando on the road/ “La danza non ha età”

Antonio e Giuseppina, rispettivamente 83 e 82 anni, hanno lasciato a bocca aperta il pubblico di Rai 1 per la loro esibizione a Ballando on the road, il format in cui alcune coppie di ballerini provano a partecipare a Ballando con te, il torneo di ballo della gente comune all’interno di Ballando con le Stelle. A volerli a tutti i costi sul palco è stata la conduttrice Milly Carlucci. “Ci siamo conosciuti nel 2003, quando ci vide ci disse che siamo l’esempio del fatto che la danza non ha età”, hanno raccontato a I fatti vostri.

Selvaggia Lucarelli: "Telefonata di Dario Cassini? Mai stata sua amica"/ "Nessuno mi dice cosa dire in TV"

L’amore e il ballo sono le due cose che li uniscono. “Ci siamo sposati 50 anni fa, dopo 13 di fidanzamento. Il ballo del mattone ci ha fatti innamorare. Abbiamo avuto tre figli ma non abbiamo mai rinunciato a ballare per loro, i parenti badavano a loro. Adesso non c’è più bisogno di allenarci, prima passavamo ore in sala. Abbiamo i passi nel Dna. Basta guardarci e stringerci la mano, arrivano da soli”.

Milly Carlucci/ "Telefonata Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli? Ne parleremo..."

Antonio e Giuseppina, da Avetrana a Ballando on the road: la storia

Antonio e Giuseppina sono ormai celebri per la loro partecipazione a Ballando on the road, dove con la loro esibizione hanno meritato i complimenti della giuria al completo. “In realtà non abbiamo ballato come sappiamo fare. Eravamo molto emozionati, c’era tensione per il fatto che ci guardasse tutta Italia”, ha ammesso lui. È andata però ugualmente molto bene. “Nella nostra vita mancava soltanto che ballassimo in televisione, ce l’abbiamo fatta”.

Anche al ritorno a casa, innumerevoli sono stati gli applausi. “Anche i concittadini che non ci conoscevano, ci hanno fatto i complimenti e ci hanno detto che siamo l’orgoglio di Avetrana. È molto bello sentirselo dire, soprattutto per il fatto che il nostro paese è ricordato sempre per una vicenda spiacevole (il riferimento è all’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010, ndr)”, ha concluso la coppia.

Paola Barale "Attrazione s*ssuale per Selvaggia Lucarelli? No"/ "C'è un altro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA