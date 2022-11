BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Diretta ed eliminati: Dario Cassini in pista tra polemiche (5a puntata)

Diretta Ballando con le stelle 2022: commento live quinta puntata

Inizia come sempre il sabato l’amato Ballando con le stelle 2022, e subito Milly Carlucci rompe gli indugi svelando che ci sarà sicuramente una eliminazione (e non potrebbe essere la sola…). Ad iniziare con penalizzazione saranno Mughini e Barale di meno 10 punti, che effettivamente rischia di compromettere la loro permanenza nel programma. In effetti queste due coppie stentano a decollare sia come intesa sia come qualità ed emozioni regalate nelle loro esibizioni. Stupisce tra Mughini e Barale vedere l’ex showgirl, tra le concorrenti di punta del cast, non riuscire ad emergere in un programma come questo che dovrebbe fare risaltare la femminilità di Paola. Si parte però prima con le sfide di Ballano con le Stelle on the Road. Il primo dei due a contendersi la il passaggio del turno è Daniele Alphandery che si esibisce in un balletto classico di altissimo livello. Si racconta al pubblico spiegando i grandi sacrifici che ha fatto per arrivare qui a questo punto della sua carriera e molto lo deve anche alla sorella che lo ha sempre aiutato e sostenuto in questo sogno.

Il secondo ad esibirsi è Thomas Piaggi praticamente ballerino da sempre, ballare è il suo sogno ed è pronto a tutto per raggiungerlo tanto da trasferirsi a Genova a soli 11 anni. Non si nasconde e svela il superato problema dell’anoressia sfiorata in un momento della sua vita nel quale non si accettava. È una dura lotta quella contro questa malattia e lo sa bene, ancora oggi sta cercando di recuperare massa anche per una questione di salute ma sarà un lungo cammino. L’esibizione di ballo con al palla è veramente toccante e molto intensa, sicuramente trasmette molte più emozioni del precedente concorrente, portando chi lo guarda nel suo mondo. E’ Thomas Piaggi ad aggiudicarsi il passaggio del turno.

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni quinta puntata

Ballando con le stelle 2022 torna in onda oggi, sabato 5 novembre, torna in onda con la quinta puntata. Milly Carlucci conduce la quinta puntata dello show di Raiuno con la collaborazione di Paolo Belli che, oltre ad accompagnare le varie esibizioni degli allievi con la sua Big Band, raccoglie anche le emozioni delle coppie in gara poco prima di scendere in pista. Quella di questa sera rappresenta la puntata del giro di boa per i concorrenti, pronti a stupire ancora una volta la giuria.

Ad esibirsi sulla pista dell’Auditorium della Rai, questa sera, non saranno solo le coppie in gara, ma anche la ballerina per una notte che questa sera è Wanda Nara. Wanda si metterà alla prova imparando una coreografia in poco tempo per poi sottoporsi al giudizio della giuria tecnica composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle 2022

Chi sono le coppie in gara a Ballando con le stelle 2022? La gara è ufficialmente entrata nel vivo e i giudici tecnici e il pubblico sono pronti a premiare i concorrenti migliori. In pista, questa sera, scenderanno: Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lino, Alessandro Egger e Tove Villfor.

E ancora: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Rosanna Banfi e Simone Casula, Paola Barale e Roly Maden, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Luisella Costamagna e Paquale la Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando.

Gabriel Garko, Luisella Costamagna ed Ema Stokholma in pista?

Tre dubbi per la quinta puntata di Ballando con le stelle 2022, Gabriel Garko, Ema Stokholma e Luisella Costamagna, i tre infortunati dello show di Milly Carlucci, scenderanno in posta? L’attore che, mercoledì prossimo, dovrà operarsi, non ha annunciato il ritiro promettendo che, questa sera, scenderà comunque in pista. La Stokholma, invece, è alle prese con un infortunio alle costole mentre la Costamagna si è fatta male ad una gamba.

Tutti e tre dovrebbero scendere comunque in pista e, almeno per ora, non è previsto nessun ritiro. Cambierà qualcosa in corsa? Ci saranno nuovi colpi di scena? Lo scopriremo nel corso della puntata.











