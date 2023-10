ANTONIO E MARIA MICHELA GUADAGNO, GENITORI VLADIMIR LUXURIA/ La madre: “Per mia figlia divento una tigre”

LA MADRE DI VLADIMIR LUXURIA: “PER I MIEI FIGLI DIVENTO UNA TIGRE”

Maria Michela Guadagno, la mamma di Vladimir Luxuria, racconta le difficoltà incontrate da suo figlio Vladimiro quando trovò il coraggio di dichiarare il suo reale orientamento sessuale. Le difficoltà dettate dai chiacchiericci di quartieri, ma anche dagli insulti e i pregiudizi. “Ma io accettai Vladimir. Per dare conto alla gente avrei perso mia figlia, ma a me non importa delle gente, io volevo mia figlia e così l’ho accettata. La notte dovevo tenere il telefono spento, perché mi chiamavano per insultarmi…”, racconta a Verissimo la madre di Luxuria. “Avevano paura che trasmettessi le malattie perché ero la mamma di Vladimir. Divento una tigre per i miei figli”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

ANTONIO E MARIA MICHELA GUADAGNO, I GENITORI DI VLADIMIR LUXURIA

Chi sono Antonio Guadagno e la signora Maria Michela, i genitori di Vladimir Luxuria? Questo pomeriggio andrà in onda il primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo” e nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà nuovamente di scena la 58enne opinionista e attivista con un passato in Parlamento: e per l’occasione, per la prima volta il personaggio televisivo che oramai è di casa sulle reti Mediaset sarà accompagnata dalla madre per una inedita intervista in coppia. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno entrambe alla padrona di casa, possiamo scoprire qualcosa del rapporto di Luxuria coi suoi genitori, tra tensioni, riconciliazioni e oggi un rapporto finalmente sereno.

Nata nel giugno del 1956 in quel di Foggia col nome di Wladimiro Guadagno, oggi Vladimir Luxuria è una delle quattro figlie di Antonio Guadagno e sua moglie Maria Michela: se della famiglia Guadagno si conosceva poco fino a qualche anno fa, oggi l’ex deputata è apparsa in qualche occasione sul piccolo schermo assieme a entrambi, raccontando nel corso di diverse interviste la loro storia, tra la difficoltà negli anni giovanili ad accettare il suo orientamento sessuale fino alla scelta di essere transgender. “Mi sono sentita spesso responsabile dell’infelicità dei miei” aveva raccontato una volta, spiegando di aver cominciato a immedesimarsi nei loro panni di fronte al percorso di transizione. “Tornavo a casa e sentivo le urla di mio padre e mia madre che litigavano e si incolpavano a vicenda…”.

LUXURIA, “LE MAMME SANNO SEMPRE TUTTO: PAPA’ PER ME HA FATTO TANTO E…”

Eppure anche il signor Guadagno, uomo del Sud ancorato ai valori tradizionali e oggi, da ex missino, sostenitore di Giorgia Meloni, alla fine ha non solo accettato la scelta della figlia ma l’ha sostenuta, difendendola da chi in passato invece apostrofava Wladimiro come un “ricc***e”: “Prima a tavola nemmeno parlavamo, si sentiva solo il rumore delle forchette e dei coltelli: poi io non volevo farli soffrire…” aveva raccontato a proposito del papà che, dal canto suo, oggi ammira sua moglie “per aver messo al mondo una figlia intelligente e coraggiosa”. Da qui il cambiamento di atteggiamento e il loro riavvicinamento con il signor Guadagno che in una circostanza aveva partecipato al Gay Pride di Foggia guidando un camioncino con tanto di drag queen a bordo. “Lui è un camionista, un vero macho: ma è pure un uomo buonissimo che per me ha fatto tanto” aveva rivelato una volta, riservando parole al miele pure per mamma Maria Michela.

“Le mamme lo sanno sempre, anche se fanno finta di non saperlo. Chi ti porta in grembo arriva a capire” aveva raccontato a proposito del rapporto con la donna e di come la madre l’abbia sempre capita, diventando orgogliosa di lei nonostante i dissapori. Non è un caso che, quando era venuto a mancare Maurizio Costanzo, Vladimir Luxuria aveva elogiato il giornalista e conduttore televisivo con un post in cui raccontava quello che era stato un suo grande merito: nel 1998 Costanzola invitò in studio pur essendo transessuale, in un’epoca in cui la Tv era più chiusa di oggi. “Dopo lo show mia mamma mi chiamò per la prima volta al femminile” aveva rivelato Luxuria che, nel tweet dedicato al marito della De Filippi, si era lasciata andare a una confessione. “Ti devo molto, mi hai fatta conoscere dal grande pubblico, mi hai sempre difesa, hai dimostrato il coraggio delle tue idee… Non calerà mai il sipario sulla tua memoria”, ricordando che parlò della sua storia e in questo modo “mi facesti riappacificare con mia madre sul palco del ‘Maurizio Costanzo Show’…”.











