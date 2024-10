Antonio vede il primo video di Titty a Temptation Island 2024: la reazione inaspettata

Ci sono volute quattro puntate prima che Antonio ricevesse un video di Titty a Temptation Island 2024. Al nuovo falò dei fidanzati, Filippo Bisciglia, a sorpresa, annuncia ad Antonio l’arrivo del primo video di Titty, in cui la ragazza si mostra finalmente spensierata grazie, anche, alla vicinanza di un tentatore, Edoardo, che le fa continui complimenti, cercando di aiutarla a riacquistare autostima.

Nel video, Titty si lascia anche andare anche al gioco con la mela col tentatore, cosa che fa letteralmente infuriare Antonio. Al falò, il fidanzato non mostra particolare rabbia o risentimento, dicendosi anzi contento di aver visto un video in cui Titty è felice, ma una volta tornato al villaggio, esplode tutta la sua furia.

Scenata di rabbia e gelosia di Antonio a Temptation Island 2024 per Titty

E come nelle migliori scenate di rabbia dei fidanzati a Temptation Island, anche Antonio inizia a lanciare bottigliette d’acqua per aria, così come lettini e altri oggetti. Poi si sfoga: “Glielo faccio vedere io ora. Ha fatto pure il gioco della mela… io domani lo voglio fare con la noce!” Arriva allora la single Saretta a chiedergli cosa sia accaduto, lui sbotta: “È successo il macello! Ma io non l’ho mai sminuita lei, io sto qui per capire le mancanze… Ha detto bene una sola cosa, che uscita da qua deve trovarsi una casa!” Ma la verità è che la frase sulla casa, Titty l’ha detta perché non vuole più stare con lui e non per il contrario.