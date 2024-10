Titty e Antonio vicino alla rottura a Temptation Island 2024: lei è una furia!

La visione di nuovi video di Antonio e Saretta a Temptation Island 2024 scatenano l’ira e nuove la crime di Titty. Lui si lamenta del comportamento della fidanzata, intanto continua a cercare la tentatrice, mostrandosi sempre più interessato a lei.

Titty, sentendosi umiliata, scoppia in lacrime e si sfoga con le compagne d’avventura di Temptation Island 2024: “Sei una merd*! Mi hai fatto sentire tu piccola. Lui dice che non gli manco, ma si è chiesto se lui manca a me? Lui da qui esce con lei e non con me…” E ha poi aggiunto: “Mi disgusta come persona, ormai fa lui il tentatore! Ho una rabbia dentro incredibile… Io devo ringraziare Temptation perché mi ha fatto svegliare, altrimenti me la tenevo ancora vicino questa merd*!”

Ma lo sfogo di Titty è un fiume in piena: “Quello che mi ha fatto più male è che ha portato a mangiare sushi a quella, è una stronz*ta direte, ma io glielo chiedo da un anno e mezzo e non mi ha mai voluto portare. – e ha raccontato ancora – In casa non fa un cazz*, non troverà mai una donna come me, come uomo è zero! Mi ha umiliata anche con sua madre, dicendo che non sapevo cucinare le polpette come lei… Ma chi avrebbe subito tutto questo?” Arrivata al falò delle fidanzate, Titty si ritrova a vedere altri video del fidanzato Antonio con la single Saretta, in cui lui continua a sbilanciarsi con lei. È a quel punto che fa un gesto sconvolgente: prende l’anello che il fidanzato le ha regalato a Parigi, durante la famosa proposta di nozze ‘forzata’ e lo getta nel fuoco: “Prima questo anello significava tutto, ora più niente!”