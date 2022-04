Antonio Lorenzon: “In autunno torno in tv”/ “Entro fine anno aprirò un ristorante”

Antonio Lorenzon, vincitore della nona edizione di Masterchef Italia, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di Rtl 102.5 News, nel corso della trasmissione “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 12 aprile 2022. Lo chef si trovava al momento della diretta a Sharm el-Sheikh, celebre località turistica dell’Egitto, per un impegno di lavoro e indubbiamente lo sfondo regalato in radiovisione a tutti gli spettatori è stato mozzafiato.

Immancabilmente, Antonio Lorenzon ha risposto alle domande formulate dagli altri giornalisti collegati, rivelando di essere ormai quasi pronto per riappropriarsi di uno spazio sul piccolo schermo. Pur non entrando troppo nel dettaglio, Lorenzon ha detto: “Per l’autunno a livello televisivo qualcosa siamo sicuri che succederà sicuramente, ma per parlarne ora è un po’ presto…. Intanto, sto riprogrammando una serie che avevo già iniziato l’anno scorso e la stiamo rimettendo in moto un’altra volta, dopo i problemi di cui tutti sono al corrente: uscirà a breve su una piattaforma nuova”.

ANTONIO LORENZON: “LA CUCINA CHE PIÙ MI RAPPRESENTA È QUELLA DI BRUNO BARBIERI”

Tra una battuta e una risata, Antonio Lorenzon su Rtl 102.5 News non ha né confermato né smentito l’ipotesi che la sua attuale presenza in landa d’Egitto possa essere propedeutica alla realizzazione di un affare lavorativo che potrebbe dare i suoi frutti nei prossimi mesi. Infatti, come candidamente ammesso dal vincitore di Masterchef Italia 9, il suo sogno è quello di “riuscire ad aprire un ristorante entro la fine dell’anno. Se non succede l’Apocalisse, ce la farò”.

Non è esclusa la possibilità che questo possa avvenire proprio nel Paese delle piramidi, ma soltanto il tempo potrà restituirci la verità su tale vicenda. Intanto, a proposito dei giudici di Masterchef, Antonio Lorenzon si è sbilanciato, asserendo pubblicamente che “la cucina che più mi rappresenta è quella colorata e artistica di Bruno Barbieri“.











