Antonio Maietta, il fidanzato di Titty a Temptation Island 2024, finisce nel mirino delle critiche e degli insulti nel corso della sesta puntata del programma. Colpa di alcune uscite infelici fatte nei confronti della fidanzata, sia in merito alla cucina che al suo fisico. Proprio Titty, in una delle scorse puntate, ha raccontato di come lui l’abbia messa a confronto con sua mamma per come cucina le polpette, criticandola aspramente. L’argomento torna a far discutere nel corso dell’ultima puntata, quando Edoardo, tentatore di Tutty, prendendo spunto da questo racconta, organizza un’esterna in cui entrambi cucinano queste polpette insieme.

Nel vedere il filmato in cui Edoardo e Titty preparano le polpette, Antonio però continua a criticare aspramente le sue polpette, arrivando a dire che “sono il cess*”. Il ragazzo fa ancora di più, raccontando di come Titty spesso cada nello sconforto per il suo peso, arrivando anche a non uscire di casa.

Fiume di insulti per Antonio Maietta: cosa ha detto a Temptation Island 2024

Quando Alfonso, fidanzato di Federica, chiede ad Antonio se lui la rassicuri quando lei ha questi crolli, lui non solo appare scocciato, ma dichiara: “No, le dico che è una complessata!”. Il caso polpette e le parole sul peso di Titty da parte di Antonio hanno scatenato un fiume di critiche da parte del web nei confronti del ragazzo. C’è chi, infatti, scrive: “Lui invece di consolarla o rincuorarla le dice che è complessata, bello schifo complimenti!”; e ancora “Gli uomini che sminuiscono le donne in cucina sempre più ratti, ringraziate che qualcuno pensi al vostro stomaco visto che voi lo fate solo spappolare dal nervoso”; un altro utente scrive “Dire ad una persona che ha delle insicurezze sul fisico che è COMPLESSATA è grave!” E chi è ancor più diretto: “Le polpette sai dove te le devi mettere Antonio???”