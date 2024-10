Antonio Maietta torna sui social dopo la fine della sua relazione con Titty Scialò a Temptation Island 2024

Con la fine di Temptation Island 2024, molti protagonisti hanno fatto il loro ritorno sui social per affidare ad un post social le loro sensazioni dopo la fine di un percorso tanto bello quanto complesso. È il caso di Antonio Maietta, ormai ex fidanzato di Titty Scialò. La loro relazione si è infatti interrotta alla fine del programma e, nell’ultima puntata, abbiamo scoperto che i due non sono tornati insieme ad un mese dalla fine dello show.

In una story pubblicata su Instagram, Antonio ha ammesso di aver perso tanto a Temptation Island 2024 ma di aver anche conosciuto nuovi affetti. “È stata un’esperienza bella e dura. Ho conosciuto nuove persone e ne ho perse altre importanti. – ha esordito – T.I è un reality ma non un gioco, quando esci ti trovi a fare i conti con il cuore, e sappiate che a quello non si mente. Auguro il meglio a me, e lo auguro a chi come me ci ha messo il cuore in tutto. Unica premessa e promessa, sarò sempre me stesso, sempre”, ha quindi precisato.

Titty Scialò ‘risponde’: “Felice della scelta che ho fatto”

Anche Titty Scialò ha voluto affidare a Instagram le sue sensazioni alla fine dell’avventura a Temptation Island 2024, scrivendo: “Finisce stasera un percorso che segnerà comunque per sempre la mia vita…” Tornando alla rottura con Antonio, ha quindi aggiunto: “Ad oggi sono felice della scelta che ho fatto, forse se decidevo di non partecipare mi ritrovavo accanto una persona che non mi amava!!! Oggi invece mi ritrovo con una marea di messaggi di tutti voi, l’affetto che mi state mostrando mi sta facendo veramente commuovere… dirvi grazie è poco… Da domani inizia la mia nuova vita e voi sarete al mio fianco, vi voglio bene.”