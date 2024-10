Pagelle Temptation Island 2024: Federica esce con Alfonso ma poi ci ripensa… colpo di scena un mese dopo

È appena finita l’edizione autunnale di Temptation Island 2024 ed è tempo delle nostre pagelle che iniziano con la coppia formata da Federica e Alfonso. Insieme da molti hanno i due hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti a causa dell’eccessiva gelosia del ragazzo che controllava persino come si vestiva. Federica sin da subito si è legata al single Stefano ma alla fine al falò di confronto Federica e Alfonso decidono di uscire insieme salvo poi lasciarsi un mese dopo. Federica Petagna VOTO 7 perché pur avendo fatto degli errori ha compreso di essere in una relazione non sana ed ha avuto il coraggio di uscire da una relazione in cui la gelosia e la possessività regnavano. Alfonso D’Apice VOTO 3 durante il reality ha compreso di aver sbagliato ed ha promesso a Filippo di essere pronto e determinato nel cambiare atteggiamento tuttavia stando alle parole di Federica: “Ha ripreso sin da subito con i suoi comportamenti e atteggiamenti, mi ha impedito di rivedere tutti i ragazzi se ci fosse stato Stefano.”

Si passa poi alla coppia formata da Giulia e Mirco. Dopo nove anni di relazione e tre di convivenza al falò di confronto lui ha scelto di chiudere mentre lei voleva dargli una possibilità nonostante durante il reality avesse visto un avvicinamento tra Mirco e la single Alessia. Dopo un mese la coppia è ancora divisa Giulia Durante VOTO 6 nel percorso si è dimostrata una ragazza con la testa sulle spalle pronta a perdonare tutto per amore adesso, provata e distrutta dopo la rottura con il suo fidanzato, ha dichiarato di essere pronta a concentrarsi su di se e sulla sua nuova attività. Invece Mirco Rossi VOTO 4, subito dopo aver chiuso con la sua ragazza è uscito con la single Alessia. I due stanno ancora insieme e la loro frequentazione procede a gonfe vele tuttavia durante il percorso ha pesantemente criticato e accusato la sua ragazza mentre dopo il reality non è stato per nulla sincero non dichiarandole il suo flirt con Alessia.

Le pagelle Temptation Island 2024 continuano con la coppia formata da Anna e Alfred usciti separati. Per Anna Acciardi VOTO 9 è rimasta ferma nelle sue posizioni ed anche quando è ritornato da lei per chiederle una seconda possibilità si è dimostrata inamovibile. Durante il percorso la giovane ha visto il suo fidanzato flirtare con la single Sofia ed alla fine lo ha adeguatamente asfaltato al falò di confronto. Alfred Ekhator VOTO 2, uno dei peggiori partecipanti dell’edizione del programma e forse anche delle precedenti. Tradisce in diretta la fidanzata e la lascia per proseguire la sua conoscenza con la single Sofia. Tuttavia non ha il coraggio di troncare definitivamente con la sua ragazza e stando alle dichiarazioni proprio della single ‘voleva tenere il piede in due staffe’ ricevendo però picce da entrambe.

Le pagelle Temptation Island 2024 continuano con la coppia formata da Diandra Pecchioli e Valerio Palma VOTO 8 per entrambi. I più maturi e responsabili i due hanno deciso di partecipare al reality per risolvere un problema: lui voleva trasferirsi a Brindisi mentre lei invece non voleva lasciare il suo lavoro. In un primo falò di confronto i due si sono lasciati tra le lacrime di lei e l’apparente insensibilità di lui. Quest’ultimo però è ritornato sui suoi passi si è scusato ed i due adesso appaiono più felici e innamorati che mai. Nonostante non siano ritornati insieme Millie Moi VOTO 7 ha speso delle bellissime parole per il suo ex fidanzato dicendosi ancora innamorata. Libera ed esuberante la giovane a Temptation Island 2024 si è avvicinata molto al single Alex ma ad un mese dalla fine del programma ha ammesso di essere ancora innamorata del suo ragazzo. Combattuto tra cuore e cervello, invece, Michele Varriale VOTO 7 ha dimostrato nel suo percorso di essere un ragazzo maturo e responsabile anche se non ha mai apprezzato l’esuberanza della sua ragazza. Tuttavia si è detto ancora innamorato.

Temptation Island 2024 pagelle dell’ultima puntata si concludono con due coppie Titty Scialò VOTO 9 iconica con le sue sfuriate e con l’aver gettato nel fuoco l’anello della proposta di matrimonio di Antonio dopo aver visto quest’ultimo dichiarare il suo amore alla single Saretta mentre pochi mesi prima le ha chiesto di sposarla. Nel suo percorso a Temptation Island 2024 è maturata molto capendo di dover mettere se stessa al primo posto ed amarsi e apprezzarsi di più incominciando dal chiudere il rapporto pessimo con il suo fidanzato. Invece Antonio Maietta VOTO 3 non si è smentito per nulla, dopo essersi dichiarato alla single Saretta ed aver incassato un due picche con tanto di evento raro di tentatrice che abbandona il villaggio ha dichiarato di volersi concentrare su stesso preferendo restare solo come se l’ex fidanzata Titty e la single Saretta non gli avessero chiuso le porte in faccia. Sara El Moudden e Fabio Mascaro VOTO 2 sono stati la prima coppia di Temptation Island 2024 ad avere il falò di confronto immediato e a lasciare il programma. Lui ha confessato in diretta il tradimento lei ha scelto di uscire con lei ‘per chiarirsi le idee’ e dopo un mese sono ritornati insieme: Sara e Fabio sono ritornati insieme. Lui ha ammesso le sue colpe e si è scusato dicendo di aver compreso gli errori e lei gli ha dato una seconda chance.