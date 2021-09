Antonio Meleddu, Bandito/ Curioso nome d’arte, scelto perché.. (Festival Castrocaro)

Antonio Meleddu, in arte Bandito, è uno dei protagonisti del Festival di Castrocaro 2021. Molto giovane, con tanti sogni nel cassetto ed una grande voglia di farsi conoscere e apprezzare. Il talento di Sassari vuole portare a casa la sua prima finale di quest’importante kermesse. Il diciannovenne si è appassionato al mondo della musica fin dalla tenera età. A soli sette anni ‘Bandito’ si divertiva con grande naturalezza con la chitarra classica e alle scuole medie, grazie anche all’appoggio di alcuni professori, iniziava a scrivere i suoi primi pezzi e a migliorare sensibilmente.

Dopo aver pubblicato le sue prime canzoni Antonio Meleddu decide finalmente di mettersi in gioco e di misurarsi con altri ragazzi di talento, al Festival di Castrocaro, dove conquista i cuori della giuria e quindi anche l’accesso all’ambitissima puntata finale.

Antonio Meleddu, chi è e perché si fa chiamare Bandito

Il nome d’arte di Antonio Meleddu non è di certo uno di quelli che passa inosservato. Il cantautore isolano si fa chiamare Bandito e dietro questa scelta ci sono delle motivazioni piuttosto curiose. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, il giovane cantante aveva raccontato di aver scelto quel nomignolo per scherzo, ispirandosi di fatto ad uno dei suoi gruppi preferiti, i Twenty One Pilots.

Naturalmente, essendo ancora molto giovane e acerbo, non abbiamo moltissime informazioni sulla sua vita privata. Ma basandoci anche su alcune delle sue canzoni, sappiamo che il suo cuore batte per una ragazza di nome Silvia. Le soddisfazioni in ambito musicale non sono tardate ad arrivare per Antonio Meleddu: il ragazzo infatti, ha avuto l’onore di aprire un concerto degli Eugenio in Via di Gioia.

