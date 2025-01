Pierdavide Carone, cantante che ha raggiunto la notorietà nel 2010 dopo aver preso parte alla nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, dove si è classificato terzo, ha ottenuto negli anni a seguire un buon successo, partecipando addirittura al Festival di Sanremo nel 2012 con il grande Lucio Dalla, che sarebbe venuto a mancare poi da lì a poco. Nato a Roma ma cresciuto in provincia di Taranto, dopo “Amici” Pierdavide ha pubblicato quattro album in studio ma si è poi ritirato momentaneamente dalle scene per via di una malattia.

Il cantante classe 1988 ha dovuto infatti fare i conti con un tumore che ha sconfitto dopo diversi interventi e un ciclo di chemioterapia. Non è stato un percorso semplice quello che ha portato Pierdavide Carone ad uscire fuori dal suo momento più complicato ma, circondato dall’amore dei suoi cari e degli amici, è riuscito ad uscirne fuori. Nel 2020 l’ex concorrente di “Amici” di Maria De Filippi ha pubblicato il singolo “Forza e coraggio” dedicato appunto a quanti come lui si trovano ad affrontare un momento complicato dopo una malattia. Il brano, come spiegato proprio da lui, è nato prima della pandemia e i proventi sono stati destinati all’ospedale Humanitas di Rozzano per ringraziare medici e infermieri dell’aiuto dato durante il periodo della malattia.

Pierdavide Carone ha la fidanzata? La storia passata con Grazia Striano

Pierdavide Carone, dopo aver battuto la malattia, parlando del tumore che lo ha colpito ha raccontato: “Io mi sono dovuto sottoporre a diversi interventi, il primo chirurgico per la rimozione, poi ho dovuto fare un altro intervento per controllare una serie di altri valori e poi ho fatto la chemio”. Non è chiaro se nella vita di Pierdavide ci sia attualmente una fidanzata o meno: il cantante è infatti molto riservato e ci tiene a proteggere la sua privacy. Sappiamo comunque che in passato ha avuto una ragazza famosa, ovvero la ballerina Grazia Striano, che aveva conosciuto proprio durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi.