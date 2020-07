Antonio Moretti, marito Rosanna Vaudetti/ 50 anni d’amore e due figli

Antonio Moretti è il marito di Rosanna Vaudetti, annunciatrice e conduttrice televisiva conosciuta dal grande pubblico come la “signorina buonasera”. Un amore importante quello nato tra il regista e l’annunciatrice televisiva che lo scorso anno hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, nozze d’oro. Per l’occasione la coppia è intervenuta nel programma La vita in diretta su Raiuno convivendo con il pubblico alcuni ricordi della loro vita privata. La prima a parlare è stata proprio la “signorina buonasera” che ha dichiarato: “ci siamo conosciuti in televisione, siamo una coppia televisiva. D’altronde è logico, una si frequenta, ci si innamora”. In realtà la coppia si è incontrata per la prima volta per un caso del destino: il regista sfoglia una rivista di auto quando resta particolarmente colpito proprio dalla bellezza di Rosanna fotografata accanto all’auto. In quell’occasione l’uomo scherzando col cognato dice: “guardando la rivista, siccome c’era Rosanna, che era affianco alla macchina, va beh io mi sposo la madrina”. L’inizio della loro conoscenza avviene però in modo inusuale visto che Antonio è un uomo molto riservato e schivo al punto da non riuscire nemmeno a guardarla in faccia. Un sogno premonitore però dà il là all’annunciatrice che racconta: “avevo sognato di trovarmi in stazione e mi imbattevo in un giovane, che si trovava al bar con gli amici”, racconta, parlando di come alla fine di quella chiacchierata onirica, lo sconosciuto in questione le dirà di essere proprio Antonio Moretti. “Mi addormento, telefono. Una bella voce. Mi dice ‘sai ero alla stazione Termini di Rom perchè non ci raggiungi per la cena di fine produzione?’ Io dico sì, poi lui mi riaccompagna e chiacchiera chiacchiera, alla fine arriviamo a casa. Lui si volta e fa ‘perchè non ci sposiamo?’ Ero plagiata da quel sogno”.

Rosanna Vaudetti: “con mio marito Antonio Moretti ho scritto una serie”

Un amore importante quello tra Antonio Moretti e Rosanna Vaudetti che dura oramai da più di 50 anni. Se lei è conosciuta come annunciatrice televisiva, Moretti è un regista tra i più famosi in ambito televisivo. La coppia si è sposata nel 1965 e dalla loro relazione sono nati due splendidi figli Leonardo e Federico. In realtà però a fare il primo passo fu proprio la “signorina buonasera” che, nel salotto televisivo di Caterina Balivo a Vieni da me ha raccontato: “non gli dissi nulla, lo baciai e me ne andai poi il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse”. Da quel bacio è partita la loro relazione che dura ancora oggi a conferma che l’amore vero esisto. Non solo, la coppia oltre a condividere la vita privata sono legati anche dalla stessa grande passione per il mondo dello spettacolo visto insieme hanno lavorato alla sceneggiatura di una serie televisiva dove protagoniste sono proprio due annunciatrici televisive che una volta arrivate alla pensione decidono di diventare delle detective. Chissà che la serie non possa un giorno diventare realtà!



© RIPRODUZIONE RISERVATA