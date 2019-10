Antonio Moretti, marito Rosanna Vaudetti/ Un amore nato quasi per caso…

ANTONIO MORETTI E ROSANNA VAUDETTI: MATRIMONIO FELICE E DUE FIGLI

Oltre 50 anni di matrimonio felice per Antonio Moretti e Rosanna Vaudetti, una vita spesa insieme e due figli nati dalla loro unione. Si sposano nel ’65, quando Moretti è già conosciuto per il suo lavoro e la Vaudetti è finita sotto i riflettori come Signorina Buonasera. Alcuni anni dopo daranno alla luce Leonardo e Federico, diventando poi nonni di Eleonora, nata dal primogenito. Poco tempo fa, la Vaudetti ha raccontato a Vieni da me come il marito le abbia chiesto la mano mentre si trovavano in auto, impegnati in una chiacchierata. Una proposta a cui l’annunciatrice risponde solo con un bacio: “Me ne andai. Poi il giorno dopo mi chiamò, chiedendomi cosa significasse”. Il loro incontro avverrà invece negli studi della Rai, ritrovandosi in tante trasmissioni prima di diventare marito e moglie. Lo raccontano a La Vita in Diretta in occasione delle nozze d’oro festeggiate quattro anni fa. “Ci siamo conosciuti in televisione, siamo una coppia televisiva. D’altronde è logico, una si frequenta, ci si innamora”, sottolinea la Vaudetti. La prima volta che Moretti ha visto la futura moglie in realtà avviene in modo indiretto, grazie ad una rivista di auto che stava sfogliando con il cognato: “Io dissi guardando, siccome c’era Rosanna, che era affianco alla macchina, va beh io mi sposo la madrina”, dice a La Vita in Diretta.

ANTONIO MORETTI E ROSANNA VAUDETTI: COME SI SONO CONOSCIUTI?

Antonio Moretti è conosciuto come regista della Rai, ma anche come marito di Rosanna Vaudetti. L’ex Signorina Buonasera sarà ospite di Domenica In oggi, 13 ottobre 2019, e può essere che il discorso ricada sul suo felice matrimonio. Sarà la televisione infatti a permettere ai due di incontrarsi per la seconda volta, dopo un iniziale e primo incontro fugace a Milano. La Vaudetti però, spiega a La Vita in Diretta, conoscerà il regista come avvocato, prima di scoprire il suo vero lavoro. La conoscenza fra i due si sviluppa poi in modo incerto: a causa del suo carattere schivo, Moretti non la guarda nemmeno in volto, ma poi accadrà un fatto strano. “Avevo sognato di trovarmi in stazione e mi imbattevo in un giovane, che si trovava al bar con gli amici”, racconta, parlando di come alla fine di quella chiacchierata onirica, lo sconosciuto in questione le dirà di essere proprio Antonio Moretti. “Mi addormento, telefono. Una bella voce. Mi dice ‘sai ero alla stazione Termini di Roma […] perchè non ci raggiungi per la cena di fine produzione?’ Io dico sì, poi lui mi riaccompagna e chiacchiera chiacchiera, alla fine arriviamo a casa. Lui si volta e fa ‘perchè non ci sposiamo?’ Ero plagiata da quel sogno”, dice in modo ironico l’annunciatrice. Clicca qui per guardare il video di Antonio Moretti e Rosanna Vaudetti

