Antonio Nicolai, chi è Paolino de “La Sposa”/ Bambino attore della fiction Rai

Antonio Nicolai è già una star nonostante la sua giovane età

Si chiama Antonio Nicolai il bambino prodigio che ha ormai conquistato il pubblico di Rai Uno. Milioni di italiani non lo conoscono però col nome con cui il piccolo è stato registrato all’anagrafe, bensì come Paolino, il giovanissimo protagonista de “La Sposa“, fiction della domenica sera che vede protagonista Serena Rossi. Questo piccolo interprete sta dimostrando un grandissimo talento attoriale al netto dell’età e dell’esperienza ancora da maturare. Viso dolcissimo, occhioni da cerbiatto, boccoli neri che gli scendono ai lati del volto e una genuinità che attori ben più quotati farebbero di tutto per rubargli: questi gli ingredienti alla base del successo di Antonio Nicolai. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Da dove viene? Quali sono le sue grandi passioni? Scopriamolo insieme!

Antonio Nicolai, chi è Paolino de “La Sposa”

Anzitutto la terra d’origine di Antonio Nicolai? Il piccolo Paolino de “La Sposa” arriva da Agna, comune di poco più di tremila anime in provincia di Padova. Sebbene nella fiction di Rai Uno vesta i panni di un bambino orfano che soffre di crisi epilettiche e parla pochissimo, nella vita reale è molto loquace. Antonio Nicolai ha 10 anni ed ha due fratelli di sei anni uno di nome Marzo, l’altro Sebastiano. Nella vita di tutti i giorni il piccolo ma già amatissimo attore vive immerso nella natura e circondato dagli animali. Una bellissima infanzia la sua, a differenza di quella del personaggio interpretato, condita dalla compagnia di ben quattordici gatti, sei galline, un cane e una tartaruga

