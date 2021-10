Antonio Razzi “Ballando? Mi hanno detto no”/ “Ho fatto colloquio per Gf Vip 2021 e…”

Se non d’amore, di sicuro la dichiarazione di Antonio Razzi per Milly Carlucci è stata di fedeltà. Ci riferiamo a quando l’ex senatore ad agosto riferiva a Francesco Fredella che non avrebbe tradito la conduttrice, pur essendo intrigato dall’idea, ad esempio, di partecipare al Grande Fratello Vip 2021. Nel frattempo, il reality di Canale 5 è cominciato e tra poco arriva il momento di Ballando con le Stelle, ma di Antonio Razzi nessuna traccia. Il diretto interessato non ha nascosto la sua delusione ai microfoni di RTL 102.5 News.

«Speravo di essere richiamato, ma resterò fedele a Milly. Quel programma ti entra dentro. Lo senti nelle vene», ha detto Antonio Razzi in collegamento. Dopo una edizione in pista da ballerino e un’altra nella giuria popolare, sembra esser stato “silurato”. Per lui non c’è più spazio. Di sicuro non intende tornare in politica: «Adesso non voglio più sapere neppure della politica. Mi butto sui social: Tik tok e tv». Inoltre, ha rivelato di aver tentato davvero di trovare spazio nel cast del GF Vip 2021.

ANTONIO RAZZI TRA GF VIP E BALLANDO CON LE STELLE…

Il Grande Fratello Vip 2021 aveva messo gli occhi su Antonio Razzi, ma l’opportunità è svanita. «Ho fatto un colloquio con Alfonso Signorini lo scorso anno, ma non ho saputo più nulla. Certo andrei subito, anche oggi», ha aggiunto a RTL 102.5 News. Ma nel suo “cuore” resta sempre Milly Carlucci: «Lo ammetto, sono fedele a Milly come sono fedele a mia moglie». Una dichiarazione che sembra un appello: «Farei Ballando con le stelle anche gratis, mi hanno detto no quest’anno perché hanno tagliato il budget del 15%. Ma anche lo scorso anno c’erano state delle sforbiciate ed ho accettato lo stesso», ha rivelato l’ex senatore.

Resta da capire se la conduttrice del dance show ascolterà questo appello. D’altra parte, Alfonso Signorini potrebbe sceglierlo come innesto a reality scorso, magari a dicembre. Chissà se ha pensato pure ad Antonio Razzi, che tra l’altro aveva sfidato Mariotto per un tango a bordo pista. Ma pare che il giudice di Ballando con le Stelle non abbia accettato la sfida lanciata dall’ex senatore.



