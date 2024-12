Spunta una notizia bomba che riguarda il Grande Fratello, e stavolta si tratta di un rumor su un possibile nuovo concorrente. In questa edizione 2024/2025 potrebbe entrare Antonio Razzi, il quale da diversi anni esprime il desiderio di far parte del cast del tanto amato reality di Canale 5. Alfonso Signorini ci farà un pensiero? Ancora non è dato sapere, ma le dichiarazioni fatte dall’ex senatore sono chiare e dirette: si è detto pronto in qualsiasi momento ad entrare nella casa.

Si sa, non è facile per la produzione trovare concorrenti per il Grande Fratello, e l’impresa si fa sempre più ardua di anno in anno. Gli inquilini sono spesso spaventati dal fatto di rovinare la loro reputazione (basta un errore e l’immagine crolla). Non solo, bisogna mettere in conto il fatto di restare nella casa del Grande Fratello per lungo tempo, senza telefono e senza contatti con l’esterno. Proprio per questo trovare i concorrenti giusti è diventato ormai difficilissimo. Poi, c’è chi si autocandida, come Antonio Razzi.

Antonio Razzi, l’appello diretto ad Alfonso Signorini: “Ti prego, chiamami, io farò…”

“Se voglio andare? Sì“, spiega Antonio Razzi a Erre Tv. Nell’intervista racconta di rendersi immediatamente disponibile qualora la produzione dovesse chiamarlo. L’ex senatore spiega di aver visto molte volte il programma, e di essere stato un fan di Andrea Goria, suo amico anche nella vita reale. “Non è facile stare in venti persone in una casa, non è semplice stare chiusi con gente di diverse età e diverse opinioni”. Antonio Razzi dice di non sapere quale sarebbe il suo apporto al programma, anche perchè al Grande Fratello, spiega, convivono tante generazioni diverse e bisogna gestire le divergenze di idee.

Già nel 2022 Antonio Razzi aveva espresso il desiderio di far parte del cast del Grande Fratello Vip. Secondo le sue rivelazioni, aveva ricevuto anche una chiamata dallo stesso Alfonso Signorini, ma all’epoca, spiega a Erre Tv, i suoi parenti non gli hanno dato il benestare. “Anche mia sorella era scettica“, dice Antonio Razzi, che ha poi deciso di rinunciare per non scontentare nessuno. Oggi l’ex senatore si rivolge direttamente ad Alfonso Signorini, che lo scorso anno lo ha richiamato ma poi non si è fatto più sentire: “Chiamami! […] ho voglia di far divertire tutti!”. Riuscirà a far parte di questa edizione del Grande Fratello? Tempo al tempo, intanto attendiamo la risposta del conduttore, se ne darà una…