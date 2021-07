Antonio Tajani/ “Chiediamo tampone e vaccino per migranti in arrivo dall’Africa”

«Se necessario, sì anche con l’obbligo vaccinale per il personale scolastico»: così Antonio Tajani ai microfoni di Tg2 Post. L’esponente di Forza Italia ha commentato i principali dossier politici del momento e s’è soffermato così sulla ripartenza delle scuole: «Noi abbiamo riflettuto molto, abbiamo ascoltato gli esperti e approfondito al questione: siamo convinti che sia indispensabile vaccinare tutto il personale scolastico per limitare i contagi a scuola e avere la scuola in presenza».

Antonio Tajani è poi tornato sulla querelle legata al green pass: «Noi abbiamo deciso di votare a favore del green pass al Parlamento europeo, siamo convinti che il green pass sia lo strumento migliore per impedire i lockdown, non è una limitazione alla libertà. Se vogliamo riaprire gli stadi, se vogliamo far vivere teatri, cinema e ristoranti bisogna utilizzare il Covid pass, che non crea un obbligo al vaccino ma è uno strumento di libertà. Riteniamo che sia la scelta migliore: abbiamo visto morire e soffrire tante persone per il coronavirus»

ANTONIO TAJANI: “INCENTIVO FISCALE PER CHI SI VACCINA”

«Non bisogna commettere gli errori dell’anno scorso, troppa leggerezza. Purtroppo il Covid non si combatte facilmente, bisogna impedire che crescano le varianti: quelle conosciute oggi non bucano lo scudo del vaccino, ma se questo accadesse dovremmo ripartire da zero. Dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone, utilizziamo il green pass e facciamo in modo che la nostra società sia più sicura», ha spiegato Antonio Tajani, per poi presentare una nuova proposta azzurra: «Noi abbiamo proposto di fare il tampone a tutti gli immigrati che stanno arrivando dall’Africa e abbiamo chiesto di poter vaccinare gli immigrati che lo richiedono».

Dopo aver commentato la decisione di Biden di dare 100 dollari a chi si vaccina – «Potremmo dare un incentivo fiscale a chi si vaccina, potremmo scalare 100 euro dalle tasse: un’idea per convincere gli italiani a vaccinarsi, perché è fondamentale» – Antonio Tajani ha stroncato così l’incredibile uscita di Davide Barillari: «Non c’è niente da commentare, è talmente sciocca e grave l’affermazione fatta da Barillari che non merita neanche di essere commentata. Ha detto una balla colossale». Infine, una battuta sull’intesa sulla riforma della giustizia: «Questa è la sconfitta dei giustizialisti, viene messa in soffitta la riforma del governo giallorosso che voleva imporre un processo da Santa Inquisizione. Per fortuna il governo Conte è caduto ed è arrivato Draghi, con una riforma che va nella giusta direzione».



