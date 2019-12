Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 2020/ La conferma da Wanda Nara e Pupo

Antonio Zequila è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020 in partenza da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Nonostante Alfonso Signorini abbia smentito la presenza dell’attore durante l’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica della Donne, la conferma arriva a sorpresa durante l’intervista doppia di Wanda Nara e Pupo a Le Iene. Il nome de Er Mutanda in realtà circolava da diverse settimane ed era stato proprio l’attore a confermare la sua presenza nel cast della quarta edizione della versione vip del reality show di Canale 5. Ora con le parole di Wanda Nara e Pupo arriva la conferma definitiva. Il nome di Antonio Zequila va così ad aggiungersi a quelli già fatti e confermati di Rita Rusic e Pago che erano stati annunciati dallo stesso direttore di Chi e conduttore in carica del GF VIP 4.

GF VIP 4: i concorrenti

Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 4. Continuano a trapelare i nomi dei futuri inquilini della casa più spiata d’Italia che riaprirà le porte dal prossimo 7 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Un’edizione che si preannuncia davvero spumeggiante e ricca di novità: a cominciare dal conduttore Alfonso Signorini fino agli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Un terzetto che potrebbe regalare tante sorprese e che sulla carta si preannuncia davvero forte. Se Zequila “Er Mutanda” è uno dei concorrenti pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà, in questi giorni nuovi nomi di concorrenti sono spuntati sulle pagine dei quotidiani e magazine. A cominciare da quello di Clizia Incorvaia, l’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni senza dimenticare il terzetto di inquilini svelato da Alfonso Signorini a #CR4 – La Repubblica Delle Donne: Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. A questi nomi si aggiungono quelli del modello Andrea Denver e dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Aristide Malnati scoperto dal popolo del web. Infine ad entrare nella casa anche Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, due nomi annunciati in radio da Gabriele Parpiglia. Ancora in forse la presenza di Barbara Alberti.

