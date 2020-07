Antonio Zequila: “Antonella Elia è perfida”/ “Usa le persone”. E sulla D’Urso…

Antonio Zequila torna a parlare dell’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip e lo fa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60. Sono passati ormai diversi mesi da quando il reality è finito, ma Zequila non ha affatto dimenticato le dinamiche nella casa. A finire nel mirino dell’attore è stata Antonella Elia, attuale protagonista di Temptation Island 2020 insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. A tal proposito, l’attore non ha dubbi su quello che accadrà alla coppia nel villaggio dell’amore. “Sono sincero, non l’ho vista ma penso che sia un copione già scritto dove sono andati a litigare. Poi usciranno, faranno pace, poi s’inventeranno che si sposeranno, poi non si sposeranno mai. Cioè la Elia è un’ottima stratega, però la sua perfidia supera il suo vittimismo”, ha dichiarato Zequila. “Personalmente non li trovo interessanti, nè la Elia nè Pietro che fa di tutto per apparire in televisione e alla fine ci è riuscito, è andato a Temptation“, ha aggiunto.

ANTONIO ZEQUILA: “ANTONELLA ELIA MI HA DELUSO. BARBARA D’URSO? BELLA DONNA…”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, inizialmente, era nata una bella amiciai tra Antonella Elia e Antonio Zequila. Tutto, poi, è cambiato con l’ingresso di Sossio Aruta e Zequila non nasconde di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento dell’ex valletta di Mike Bongiorno. “E’ una persona che mi ha deluso molto. Io sono una persona cristallina, sempre sincera. Lei lo è molto meno di me. E’ una persona molto egoista, usa le persone a suo comodo. Prima infatti si era legata a Zequila, poi si è legata a Sossio, quando lei ha nominato Sossio e poi ha vinto al televoto ha dimostrato la sua perfidia e la sua lungimiranza nel suo gioco“, ha dichiarato. Infine, si è lasciato andare ad una battuta su Barbara D’Urso, una donna bellissima per l’attore. “Se l’ho corteggiata? Barbara è una bellissima donna. Se ho pensato a lei come preda? Può darsi pure che lei ha pensato a me. Che ne sai! La vita è imprevedibile. Abbiamo un bellissimo rapporto lavorativo. Io rispetto lei, lei rispetta me“, ha concluso.



