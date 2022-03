Antonio Zequila, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Torna 17 anni dopo, da single o fidanzato?

Antonio Zequila, Isola dei Famosi 2022: un grande ritorno

La nuova edizione dell’Isola dei famosi 2022 annovera tra i suoi concorrenti anche Antonio Zequila. Negli ultimi anni è stato assiduo frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso su Canale Cinque e vanta anche una partecipazione a ‘Caduta Libera’, il quiz del pre-serale di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti. E proprio in quest’ultima occasione Zequila si è potuto fregiare del titolo di campione ed è riuscito a rendersi protagonista di un’azione benefica: con il suo trionfo ha potuto regalare la significativa somma di quarantamila euro, montepremi della trasmissione, al progetto ‘La fabbrica del sorriso’ della Onlus Mediafriends. Ora Antonio Zequila tornerà sulle spiagge dell’Isola dei famosi, diciassette anni dopo essere stato per la prima volta naufrago, e visto il suo spirito forte e combattivo avrà senza dubbio come obiettivo la vittoria finale.

Nick Luciani, Cugini di Campagna: concorrente Isola dei Famosi 2022/ Un periodo nero

Chi è Antonio Zequila?

Antonio Zequila è nato ad Atrani, comune in provincia di Salerno, nel 1964, è un volto ben noto della televisione italiana. Con una lunga carriera da attore alle spalle, Zequila deve l’impennata della sua popolarità alla partecipazione nel 2005 alla terza edizione dell’Isola dei Famosi. In quell’occasione un’altra concorrente del reality show, Elena Santarelli, gli affibbiò il soprannome ‘Er Mutanda’, per via del costume bianco che ha caratterizzato l’avventura di Antonio Zequila sull’isola. Un soprannome che però a Zequila non è mai stato a genio e che ha più volte nel corso degli anni rinnegato e pregato di non essere più definito in quel modo. Un’altra esperienza nei reality show che ricordiamo da parte di Antonio Zequila è il suo ingresso nella casa più spiata della televisione italiana, quella del Grande Fratello. Zequila ha partecipato nel 2020 alla quarta edizione del programma riservato ai personaggi VIP.

Guendalina Tavassi, concorrente Isola dei Famosi 2022/ La fine dell'amore con Umberto D'Aponte e la rinascita

Antonio Zequila è fidanzato?

In questo momento Antonio Zequila parrebbe essere single, dopo la relazione avuta con l’italo-spagnola Ines Muriel. Antonio e Ines si conobbero a Roma a casa di amici e da lì cominciò la loro storia d’amore. Antonio risiedeva a Genzano di Roma, comune della città metropolitana di Roma Capitale, mentre Ines aveva dimora in Sardegna e i due si vedevano ogni week-end. Però dopo sette anni insieme Ines Muriel e Antonio Zequila hanno detto basta e si è appresa della loro separazione.

LEGGI ANCHE:

Pina e Andrea, genitori di Davide Silvestri/ "Famiglia umile, ne sono orgoglioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA