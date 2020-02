Antonio Zequila e la morte del padre/ “Io non mi rassegnerò mai alla sua perdita”

La morte del padre ha distrutto Antonio Zequila che da personaggio allegro si trasforma in uomo in grande difficoltà quando si affrontano discorsi sulla genitorialità. È così che durante il video sul padre di Paolo Ciavarro decide di defilarsi in cucina con gli occhi lucidi. È così che Alfonso Signorini decide di interpellarlo, cercando di fargli esprimere le sue emozioni più nascoste. Questo perché dietro il personaggio televisivo c’è un uomo che ha vissuto a lungo con i genitori e che ancora oggi si prende amorevolmente cura di sua madre.

Sul padre Zequila sottolinea: “È una ferita che non si rimarginerà mai. I genitori sono le nostre radici, le persone più importanti e bisogna onorarli sempre. Io non mi rassegnerò mai alla perdita di mio padre”. Lo fa con le lacrime agli occhi, dimostrando ancora una volta il grande affetto che nutre per suo padre. D’altronde non è la prima volta che accade in tv, visto che il personaggio televisivo divenne virale sui social network alla fine di una lite con Adriano Pappalardo in diretta dove difese sua madre da quelle che per lui erano pesanti offese. Tra i gesti più belli c’è sicuramente la voglia comune degli altri inquilini di stargli vicini in questo momento delicato.

