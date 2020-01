Adriano Pappalardo lite Antonio Zequila/ L’attore “Offese mia madre”, pace al Grande Fratello Vip?

La lite tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila è rimasta negli annali televisivi. Qualcuno la ricorda perfettamente, altri, soprattutto i più giovani, l’hanno recuperata attraverso i migliaia di filmati che circolano in rete, ma sono in pochi a sapere esattamente da cosa sia scaturita la querelle che ha segnato la carriera televisiva di Antonio Zequila in Rai. Ma andiamo per ordine. È il 2006: Antonio Zequila ha appena concluso la sua avventura all’Isola dei Famosi e si gode il suo periodo di popolarità post reality in una Domenica In di Mara Venier. In questa occasione, si accende un di battito con un altro ex isolano, Adriano Pappalardo, reo, secondo quanto svelato a posteriori dall’attore, di avergli riservato parole al vetriolo dietro le quinte. La scena che tutti ricordano, in particolare, vede Zequila puntare il dito contro Pappalardo e dire: “Non ti permettere mai più, mai più, ok? Mai più! Mai più di nominare mia madre, mai! Mai! Ti spacco la faccia, stron*o, mai! Ti uccido. Lo uccido!”.

La versione di Antonio Zequila: “Antonio Pappalardo disse…”

Secondo quanto affermato da Antonio Zequila in un’intervista rilasciata qualche anno dopo, la sua reazione sarebbe stata causata da una frase pronunciata da Adriano Pappalardo, che a quanto pare avrebbe nominato sua madre per offenderlo: “All’epoca – ha svelato il gieffino tra le pagine del settimanale Nuovo – stavo vivendo una stagione di grande popolarità ma quando Pappalardo ha offeso mia madre non ci ho visto più. La mia risposta, per quanto dura, fu la difesa a una provocazione gratuita. Tutti riportano la mia frase “ti uccido”, ma nessuno – ha precisato Zequila – ha mai riscritto le dichiarazioni di Pappalardo che disse: “Tu pur di avere successo, ti … tua madre”. E ci sono persone pronte a testimoniare”. L’evento, oltre a tagliarlo fuori per sempre dalla Rai, ha segnato il suo rapporto con Mara Venier, che intervenne tempestivamente per sedare la lite, senza riuscire a evitare il peggio.

Antonio Zequila tende una mano, Adriano Pappalardo…

Dopo la lite, Antonio Zequila e Adriano Pappalardo non hanno più avuto modo di chiarire, così come ha confermato di recente l’attore nella casa del Grande Fratello Vip 4: “Non ci siamo mai più incontrati – ha spiegato Zequila poche ore fa – sono passati 17 anni e non ci siamo mai più incontrati”. L’attore, che nella sua dichiarazione ha commesso un piccolo errore di conteggio (gli anni trascorsi sono 14 e non 17, ndr), ha precisato ulteriormente cosa accadde quella domenica del 2006: “lui offese mia madre – ha precisato l’attore – Al momento riuscii a calmarmi, ma poi mi rise in faccia, mi sbeffeggiò… Lui era geloso perché il pubblico era dalla mia parte”. Zequila ha ammesso inoltre di aver provato, di recente, a ristabilire un contatto con Pappalardo, ma da parte del cantante non ci sarebbe stata alcuna risposta. Si chiariranno nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



